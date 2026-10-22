کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی تسریع در برداشت محصولات باغی و زراعی در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از محلول پاشی باغات در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی با تاکید بر عدم تردد و چرای دام در ارتفاعات ناشی از وقوع رعد و برق افزود:

رفیعی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی قطع آبیاری و آمادگی برداشت در کشت های پنبه و چغندر قند در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر بازدید و استحکام و مرمت سازه و پوشش گلخانه ها ناشی از وزش بادهای نسبتا شدید بیان کرد: با توجه به شرایط جوی، تسریع در برداشت محصولات باغی و زراعی در دستور کار قرار بگیرد، همچنین از دپوی محصولات برداشت شده در مزارع اجتناب شود.

 وی گفت: تسریع در کود دهی درختان میوه با محلول فروتست جهت تقویت و افزایش مقاومت به تنش های محیطی بلافاصله پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ ها در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی طی روز پنج شنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب شاهد بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق خواهیم دید.



برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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