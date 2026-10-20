باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با ورود سامانه بارشی جدید به منطقه البرز مرکزی، آسمان استان البرز طی روزهای آینده دستخوش تغییرات جوی ناپایدار می‌شود.

کامران حقی آبی»، مدیرکل هواشناسی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی، فعالیت متناوب سامانه بارشی تندری در منطقه البرز مرکزی موجب خواهد شد تا در برخی ساعات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰ آبان ماه)، شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای و شدید در سطح استان باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان البرز ضمن اشاره به مخاطرات این سامانه هشدار داد: آب‌گرفتگی موقت معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، لغزندگی سطح جاده‌ها و اختلال در تردد شهری و بین‌شهری از جمله اثرات این مخاطره است. همچنین احتمال سقوط سنگ و واریزه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، آسیب به سازه‌های موقت و سست، و خیزش گردوخاک نیز پیش‌بینی می‌شود.

توصیه‌های ایمنی و هشدار به شهروندان:

حقی آبی از شهروندان و مسافران خواست تا نکات ایمنی زیر را به دقت رعایت کنند:

۱. پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط کامل هنگام تردد در محورهای کوهستانی.

۲. خودداری جدی از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دامنه کوه‌ها.

۳. رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، احتیاط در تردد و پرهیز از پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهن‌سال و تابلوهای تبلیغاتی.

۴. احتیاط در تمامی فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در ارتفاعات.