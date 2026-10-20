مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: پرداخت اضافه‌کار پرستاران این دانشگاه هم‌زمان با حقوق انجام می‌شود و فاصله پرداخت مطالبات نیز نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بنی‌تراب در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به مشکلات معیشتی و فشار کاری پرستاران به مجری سیمای البرز افزود: کمبود نیروی انسانی از عوامل افزایش فشار کاری در مراکز درمانی است و بخشی از این کمبود با اضافه‌کار جبران می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان اضافه‌کار باید با سختی کار و مسئولیت‌های پرستاران تناسب داشته باشد، ادامه داد: پس از اعتراض‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، تغییراتی در پرداخت اضافه‌کار صورت گرفته است، اما فشار تورم همچنان بر معیشت این قشر تأثیر می‌گذارد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات در سال‌های گذشته به مخاطبان سیمای البرز گفت: تلاش شده است فاصله پرداخت‌ها کاهش یابد و در حال حاضر پرداخت اضافه‌کار بدون معوقه انجام می‌شود.

بنی‌تراب همچنین از پرداخت تعرفه پرستاری خردادماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: روند پرداخت مطالبات با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بهبود بیشتری پیدا کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های پرستاران در بحران‌های اخیر، فداکاری و حضور مسئولانه آنان در مراکز درمانی را شایسته تقدیر دانست.

برچسب ها: تعرفه پرستاری ، پرداخت حقوق
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