معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: ۳۹۱ معتاد متجاهر از سطح شهر ساماندهی شده که پس از غربالگری ۲۸۶ نفر از این افراد به کمپ ماده ۱۶ توسکستان منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویموسی‌الرضا صفری اظهار کرد: ۱۰۵ نفر از افراد جمع‌آوری شده تجاهر آنها محرز نشد و به تشخیص پزشک معتمد آزاد شدند.

او افزود: این طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی اجرا می‌شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: صفری بیان کرد:هدف اصلی از اجرای طرح، کاهش حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و ارائه خدمات حمایتی مستمر و ارائه مسیر پایدار ماندن از چرخه مصرف و کارتن خوابی و در سطح معابر شهری است.

اجرای این طرح برای ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های شهری و ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: شهرداری ، معتاد متجاهر
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ساماندهی ۳۹۱ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان
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ساماندهی ۳۹۱ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان