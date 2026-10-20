معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: ۳۹۱ معتاد متجاهر از سطح شهر ساماندهی شده که پس از غربالگری ۲۸۶ نفر از این افراد به کمپ ماده ۱۶ توسکستان منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - موسی‌الرضا صفری اظهار کرد: ۱۰۵ نفر از افراد جمع‌آوری شده تجاهر آنها محرز نشد و به تشخیص پزشک معتمد آزاد شدند.

او افزود: این طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی اجرا می‌شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: صفری بیان کرد:هدف اصلی از اجرای طرح، کاهش حضور معتادان متجاهر در سطح شهر و ارائه خدمات حمایتی مستمر و ارائه مسیر پایدار ماندن از چرخه مصرف و کارتن خوابی و در سطح معابر شهری است.

اجرای این طرح برای ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های شهری و ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر ادامه خواهد داشت.