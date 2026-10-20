رئیس جمهور در حکمی سردار سید مجید ابن الرضا را به عنوان مشاور خود در امور دفاعی کشور منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حکم انتصاب سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور دفاعی کشور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای سیدمجید ابن‌الرضا

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه متعال خداوند خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران