باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت انگلیس روز سه‌شنبه مدعی شد جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی سلطنتی این کشور برای انجام مأموریت‌های دفاعی و حفاظت از حریم هوایی عربستان در برابر حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن اعزام خواهند شد. لندن تأکید کرد این جنگنده‌ها حملات تهاجمی علیه انصارالله انجام نخواهند داد.

بر اساس این اعلام، یک فروند هواپیمای ترابری «ای۴۰۰ام» نیز برای جابه‌جایی تجهیزات دفاعی در داخل عربستان اعزام می‌شود و مشاوران نظامی انگلیس برای پشتیبانی از افسران ستاد ارتش عربستان در این کشور حضور خواهند یافت.

دولت انگلیس همچنین از تمدید پشتیبانی سوخت‌رسانی هوایی برای عملیات دفاعی عربستان خبر داد؛ پشتیبانی‌ای که عملیات علیه اهداف نظامی انصارالله در یمن را نیز شامل می‌شود.

وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس حملات یمن به عربستان را محکوم کرد و حمله به فرودگاه ریاض را نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها در منطقه دانست!

منبع: خبرگزاری آناتولی