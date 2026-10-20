دولت انگلیس مدعی شد جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور برای حفاظت از شهر‌ها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان به این کشور اعزام می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت انگلیس روز سه‌شنبه مدعی شد جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی سلطنتی این کشور برای انجام مأموریت‌های دفاعی و حفاظت از حریم هوایی عربستان در برابر حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن اعزام خواهند شد. لندن تأکید کرد این جنگنده‌ها حملات تهاجمی علیه انصارالله انجام نخواهند داد.

بر اساس این اعلام، یک فروند هواپیمای ترابری «ای۴۰۰ام» نیز برای جابه‌جایی تجهیزات دفاعی در داخل عربستان اعزام می‌شود و مشاوران نظامی انگلیس برای پشتیبانی از افسران ستاد ارتش عربستان در این کشور حضور خواهند یافت.

دولت انگلیس همچنین از تمدید پشتیبانی سوخت‌رسانی هوایی برای عملیات دفاعی عربستان خبر داد؛ پشتیبانی‌ای که عملیات علیه اهداف نظامی انصارالله در یمن را نیز شامل می‌شود.

وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس حملات یمن به عربستان را محکوم کرد و حمله به فرودگاه ریاض را نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها در منطقه دانست!

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: عربستان سعودی ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
صدای انفجار در ریاض
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
حمله لفظی ترامپ به متحدان اروپایی؛ از انتقاد درباره ایران تا اتهام‌زنی علیه فرانسه
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
فرانسه در گرداب بحران؛ افول اقتدار مکرون و صعود احتمالی راست افراطی
ابتکار ترامپ برای مهار رقابت هسته‌ای؛ تلاش برای توافق با پکن و مسکو
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
نتایج اولیه همه‌پرسی: آلبرتا به احتمال زیاد بخشی از کانادا باقی می‌ماند
صدای انفجار در ریاض
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
آکسیوس: وزیر جنگ آمریکا در سفری اعلام‌نشده به اسرائیل با نتانیاهو دیدار کرد
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود درباره قطب شمال را تصویب کرد
قطر و پاکستان طرحی سازشی برای پایان جنگ ایران پیشنهاد دادند
حادثه دریایی در نزدیکی عمان
آمریکا در حال بررسی ارتباط اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است
انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای مأموریت‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
گفت‌وگوی زلنسکی و روبیو درباره پدافند هوایی و هشدار حملات موشک‌های بالستیک
ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسید
کره جنوبی تصمیم گرفت شماری از دیپلمات‌های خود را از اوکراین خارج کند
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
صدای انفجار در ریاض
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
احتمال سفر ویتکاف به مسکو پس از دیدار با زلنسکی
نتایج اولیه همه‌پرسی: آلبرتا به احتمال زیاد بخشی از کانادا باقی می‌ماند
ابتکار ترامپ برای مهار رقابت هسته‌ای؛ تلاش برای توافق با پکن و مسکو
فرانسه در گرداب بحران؛ افول اقتدار مکرون و صعود احتمالی راست افراطی
حمله لفظی ترامپ به متحدان اروپایی؛ از انتقاد درباره ایران تا اتهام‌زنی علیه فرانسه
آکسیوس: وزیر جنگ آمریکا در سفری اعلام‌نشده به اسرائیل با نتانیاهو دیدار کرد
تکرار لفاظی‌های ترامپ علیه ایران
آلمان سفیر ایران را فراخواند
عربستان نشست «داووس صحرا» را به سال ۲۰۲۷ موکول کرد
فرمانده ناتو: ارتش روسیه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نوآورتر و سازگارتر شده است
انصارالله: در ۶ عملیات، اهداف نفتی و نظامی عربستان را هدف گرفتیم
روزنامه ایتالیایی: درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی، اروپا را شوکه کرد
آغاز رأی‌گیری در آلبرتا؛ گام نخست برای جدایی از کانادا؟
پارلمان مصر رأی‌گیری درباره حمایت نظامی از عربستان را تا هفته آینده به تعویق انداخت
انصارالله: مراکز بسیج نیرو در عربستان را هدف قرار دادیم
اندیشکده انگلیسی: برگزیت امنیت و رفاه انگلیس را تضعیف کرده است