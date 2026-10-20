با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی «گوهر شاد» در ارومیه افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی «گوهر شاد» لحظاتی پیش با حضور پروین داداندیش مشاور وزیر و رییس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و سایر مسؤلان استانی و شهرستانی در محل نمایشگاه های بین المللی ارومیه به‌صورت رسمی افتتاح شد. 

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای حوزه عفاف و حجاب، طراحان برتر ملی و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی در قالب ۶۰ غرفه‌ها برای بازدید عموم و علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شده است.

علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲ برای بازدید و خرید به این نمایشگاه مراجعه کنند.

برچسب ها: پوشاک ایرانی اسلامی ، برپایی نمایشگاه
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