مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: دمای هوا طی پنج روز آینده به‌تدریج کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور  از وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی تهران، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در نیمه جنوبی و مناطق غربی خبر داد و اعلام کرد دمای هوا طی پنج روز آینده به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی افزود: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت:در مناطق شمالی استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار باران همراه با رعدوبرق مورد انتظار است. این شرایط جوی تا روز شنبه (۲ آبان) نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا چهارشنبه، در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. در نواحی مرزی جنوبی و غربی استان نیز احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

او از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران طی پنج روز آینده خبر داد.

 

برچسب ها: دمای هوا ، هواشناسی
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