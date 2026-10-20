باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی تهران، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در نیمه جنوبی و مناطق غربی خبر داد و اعلام کرد دمای هوا طی پنج روز آینده به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی افزود: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت:در مناطق شمالی استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار باران همراه با رعدوبرق مورد انتظار است. این شرایط جوی تا روز شنبه (۲ آبان) نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا چهارشنبه، در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. در نواحی مرزی جنوبی و غربی استان نیز احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

او از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران طی پنج روز آینده خبر داد.