فرماندار شهرستان کهگیلویه با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های ادارات باید برای رفع مشکلات کشاورزان و تسهیل روند تولید به کار گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست شورای کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: اجرای مصوبات جلسات و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان ضروری است و اختلاف‌نظرهای شخصی نباید در روند خدمت‌رسانی به مردم اختلال ایجاد کند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه کشت محصولات کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت باید با توجه به شرایط مناطق، نظرات کشاورزان و هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود.

کاظمی‌جو با اشاره به موضوع کشت برنج در برخی روستاهای شهرستان بیان کرد: در سال گذشته پس از بررسی شرایط محلی، شنیدن دیدگاه‌های کشاورزان و مشورت با اعضای شورای آب و دستگاه‌های مرتبط، در برخی مناطق با کشت برنج موافقت شد تا معیشت کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این تصمیم‌ها با آگاهی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول اتخاذ شد و هدف آن توجه به شرایط کشاورزان و مدیریت مسائل مرتبط با منابع آب بود.

فرماندار کهگیلویه با قدردانی از همکاری مدیران، بخشداران و کارشناسان مرتبط اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که تعامل میان مسئولان و کشاورزان می‌تواند در مدیریت مسائل بخش کشاورزی و کاهش تنش‌های احتمالی مؤثر باشد.

کاظمی‌جو با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان گفت: تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات دستگاه‌های اجرایی باید در راستای خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات شهرستان به کار گرفته شوند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در قبال مسائل شهرستان مسئولیت دارند و در صورت نیاز باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی همکاری کنند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به محدودیت تخصیص اعتبارات در برخی بخش‌ها بیان کرد: در شرایطی که میزان تخصیص اعتبارات برخی پروژه‌ها با اعتبار مصوب فاصله دارد، باید از ظرفیت‌های موجود برای جبران کمبودها و پیشبرد امور استفاده کرد.

وی ادامه داد: همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با جهاد کشاورزی می‌تواند در رفع مشکلات زیرساختی و پیشبرد طرح‌های مورد نیاز کشاورزان مؤثر باشد.

کاظمی‌جو با اشاره به مشکلات جاده‌های بین مزارع و ضرورت اجرای عملیات سرابندی، بر لزوم همکاری دستگاه‌های دارای امکانات و ماشین‌آلات برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

تأکید بر اجرای مصوبات و پرهیز از اختلافات اداری

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برای حل مشکلات مردم اتخاذ می‌شود باید با جدیت پیگیری شود و هیچ دستگاهی نباید در اجرای وظایف تعیین‌شده کوتاهی کند.

وی افزود: اختلاف‌نظرهای شخصی و سلیقه‌ای نباید وارد فرآیند خدمت‌رسانی شود و مدیران باید فارغ از اختلافات، وظایف قانونی خود را انجام دهند.

کاظمی‌جو تأکید کرد: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف اداری که موجب ایجاد مشکل برای مردم شود، قابل قبول نیست و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

ضرورت تسهیل پرداخت تسهیلات کشاورزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان تسهیلات کشاورزی اظهار کرد: تعدادی از متقاضیان با وجود داشتن طرح و مراجعه به دستگاه‌های مرتبط، در روند دریافت تسهیلات میان فرمانداری، بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی با سردرگمی مواجه می‌شوند.

فرماندار کهگیلویه افزود: لازم است کارشناسان و مدیران مرتبط، وضعیت متقاضیان را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا افراد واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اعتبارات و تسهیلات بیان کرد: صرف اختصاص اعتبار برای حل مشکلات کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه آگاهی متقاضیان از شرایط، مراحل ثبت‌نام و نحوه دریافت تسهیلات را فراهم کنند.

کاظمی‌جو خواستار برگزاری جلسات کارگروه بانکی برای بررسی مشکلات متقاضیان و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف شد و تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید برای تسهیل امور مردم و جلوگیری از سرگردانی آنان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: نحوه برخورد با مراجعه‌کنندگان و میزان همکاری در پیشبرد پرونده‌های مردم باید مورد توجه قرار گیرد و از مجموعه‌هایی که در انجام وظایف خود همکاری مناسبی دارند، قدردانی شود.

 توجه به کیفیت محصولات و حمایت از کشاورزان

فرماندار کهگیلویه با اشاره به مسائل مرتبط با تولید و خرید محصولات کشاورزی، بر ضرورت توجه به کیفیت محصولات و رسیدگی به مشکلات کشاورزان در مراحل کشت و برداشت تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در فرآیند خرید و عرضه گندم ایجاد شود، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و تحویل محصول شد.

کاظمی‌جو همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات کشاورزان در زمینه قیمت‌گذاری و فروش محصولات تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان شد.

آموزش به‌موقع و اطلاع‌رسانی به کشاورزان

وی آموزش و آگاهی‌بخشی را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد بخش کشاورزی دانست و گفت: دوره‌های آموزشی باید متناسب با نیازهای هر منطقه و در زمان مناسب برگزار شوند تا کشاورزان بتوانند پیش از آغاز مراحل مختلف تولید از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند.

فرماندار کهگیلویه افزود: آموزش‌های مرتبط با کشاورزی باید با برنامه‌ریزی قبلی و متناسب با فصل کشت، داشت و برداشت انجام شود و نباید اطلاع‌رسانی به زمان بروز مشکلات محدود شود.

وی بر نقش رسانه‌ها، بخشداران و کارشناسان جهاد کشاورزی در اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها، تسهیلات و روش‌های بهبود تولید تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان این مجموعه‌ها برای انتقال به‌موقع اطلاعات به کشاورزان شد.

تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها در فصل کشت و برداشت

کاظمی‌جو با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای فصل کشت و برداشت اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات احتمالی را فراهم کنند تا کشاورزان در مراحل مختلف تولید با موانع کمتری مواجه شوند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل مدیران و کارشناسان برای پیشگیری از کمبود محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

فرماندار کهگیلویه در پایان با قدردانی از مدیران، کارشناسان و مهمانان حاضر در نشست، خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شد.

برچسب ها: دهدشت ، خبر ، کهگیلویه
خبرهای مرتبط
تاکید فرماندار کهگیلویه بر ساماندهی نقاط حادثه‌‌خیز این شهرستان
تأکید فرماندار کهگیلویه بر ساماندهی اماکن ورزشی با قراردادهای معتبر و شفاف
تأکید فرماندار کهگیلویه بر ایجاد توازن میان معیشت مردم و مدیریت منابع
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات کشاورزان ضروری است
آخرین اخبار
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات کشاورزان ضروری است