باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست شورای کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: اجرای مصوبات جلسات و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان ضروری است و اختلاف‌نظرهای شخصی نباید در روند خدمت‌رسانی به مردم اختلال ایجاد کند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه کشت محصولات کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت باید با توجه به شرایط مناطق، نظرات کشاورزان و هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود.

کاظمی‌جو با اشاره به موضوع کشت برنج در برخی روستاهای شهرستان بیان کرد: در سال گذشته پس از بررسی شرایط محلی، شنیدن دیدگاه‌های کشاورزان و مشورت با اعضای شورای آب و دستگاه‌های مرتبط، در برخی مناطق با کشت برنج موافقت شد تا معیشت کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این تصمیم‌ها با آگاهی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول اتخاذ شد و هدف آن توجه به شرایط کشاورزان و مدیریت مسائل مرتبط با منابع آب بود.

فرماندار کهگیلویه با قدردانی از همکاری مدیران، بخشداران و کارشناسان مرتبط اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که تعامل میان مسئولان و کشاورزان می‌تواند در مدیریت مسائل بخش کشاورزی و کاهش تنش‌های احتمالی مؤثر باشد.

کاظمی‌جو با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان گفت: تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات دستگاه‌های اجرایی باید در راستای خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات شهرستان به کار گرفته شوند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در قبال مسائل شهرستان مسئولیت دارند و در صورت نیاز باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی همکاری کنند.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به محدودیت تخصیص اعتبارات در برخی بخش‌ها بیان کرد: در شرایطی که میزان تخصیص اعتبارات برخی پروژه‌ها با اعتبار مصوب فاصله دارد، باید از ظرفیت‌های موجود برای جبران کمبودها و پیشبرد امور استفاده کرد.

وی ادامه داد: همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با جهاد کشاورزی می‌تواند در رفع مشکلات زیرساختی و پیشبرد طرح‌های مورد نیاز کشاورزان مؤثر باشد.

کاظمی‌جو با اشاره به مشکلات جاده‌های بین مزارع و ضرورت اجرای عملیات سرابندی، بر لزوم همکاری دستگاه‌های دارای امکانات و ماشین‌آلات برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

تأکید بر اجرای مصوبات و پرهیز از اختلافات اداری

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برای حل مشکلات مردم اتخاذ می‌شود باید با جدیت پیگیری شود و هیچ دستگاهی نباید در اجرای وظایف تعیین‌شده کوتاهی کند.

وی افزود: اختلاف‌نظرهای شخصی و سلیقه‌ای نباید وارد فرآیند خدمت‌رسانی شود و مدیران باید فارغ از اختلافات، وظایف قانونی خود را انجام دهند.

کاظمی‌جو تأکید کرد: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف اداری که موجب ایجاد مشکل برای مردم شود، قابل قبول نیست و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

ضرورت تسهیل پرداخت تسهیلات کشاورزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان تسهیلات کشاورزی اظهار کرد: تعدادی از متقاضیان با وجود داشتن طرح و مراجعه به دستگاه‌های مرتبط، در روند دریافت تسهیلات میان فرمانداری، بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی با سردرگمی مواجه می‌شوند.

فرماندار کهگیلویه افزود: لازم است کارشناسان و مدیران مرتبط، وضعیت متقاضیان را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا افراد واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اعتبارات و تسهیلات بیان کرد: صرف اختصاص اعتبار برای حل مشکلات کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه آگاهی متقاضیان از شرایط، مراحل ثبت‌نام و نحوه دریافت تسهیلات را فراهم کنند.

کاظمی‌جو خواستار برگزاری جلسات کارگروه بانکی برای بررسی مشکلات متقاضیان و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف شد و تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید برای تسهیل امور مردم و جلوگیری از سرگردانی آنان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: نحوه برخورد با مراجعه‌کنندگان و میزان همکاری در پیشبرد پرونده‌های مردم باید مورد توجه قرار گیرد و از مجموعه‌هایی که در انجام وظایف خود همکاری مناسبی دارند، قدردانی شود.

توجه به کیفیت محصولات و حمایت از کشاورزان

فرماندار کهگیلویه با اشاره به مسائل مرتبط با تولید و خرید محصولات کشاورزی، بر ضرورت توجه به کیفیت محصولات و رسیدگی به مشکلات کشاورزان در مراحل کشت و برداشت تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در فرآیند خرید و عرضه گندم ایجاد شود، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و تحویل محصول شد.

کاظمی‌جو همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات کشاورزان در زمینه قیمت‌گذاری و فروش محصولات تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان شد.

آموزش به‌موقع و اطلاع‌رسانی به کشاورزان

وی آموزش و آگاهی‌بخشی را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد بخش کشاورزی دانست و گفت: دوره‌های آموزشی باید متناسب با نیازهای هر منطقه و در زمان مناسب برگزار شوند تا کشاورزان بتوانند پیش از آغاز مراحل مختلف تولید از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند.

فرماندار کهگیلویه افزود: آموزش‌های مرتبط با کشاورزی باید با برنامه‌ریزی قبلی و متناسب با فصل کشت، داشت و برداشت انجام شود و نباید اطلاع‌رسانی به زمان بروز مشکلات محدود شود.

وی بر نقش رسانه‌ها، بخشداران و کارشناسان جهاد کشاورزی در اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها، تسهیلات و روش‌های بهبود تولید تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان این مجموعه‌ها برای انتقال به‌موقع اطلاعات به کشاورزان شد.

تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها در فصل کشت و برداشت

کاظمی‌جو با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای فصل کشت و برداشت اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات احتمالی را فراهم کنند تا کشاورزان در مراحل مختلف تولید با موانع کمتری مواجه شوند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل مدیران و کارشناسان برای پیشگیری از کمبود محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

فرماندار کهگیلویه در پایان با قدردانی از مدیران، کارشناسان و مهمانان حاضر در نشست، خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات بخش کشاورزی شهرستان شد.