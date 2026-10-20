باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یوگنی چرموشکین، متخصص سرطان‌شناسی (انکولوژی) در روسیه خاطرنشان می‌کند که بیماری‌های عفونی می‌توانند موجب بروز انواع خاصی از سرطان شوند؛ چرا که در برخی موارد، ارتباط مستقیمی میان یک عفونت و سرطان وجود دارد.

او می‌گوید: «میان هپاتیت مزمن و سرطان کبد رابطه‌ای مستقیم برقرار است؛ که این مورد، بارزترین نمونه به شمار می‌رود. به همین ترتیب، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) نیز ارتباط نزدیکی با سرطان دهانه رحم دارد.» او به مواردی اشاره می‌کند که در آنها عفونت‌ها و ویروس‌ها خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند:

«در مورد لنفوم‌ها و برخی انواع تومور‌های مغزی، التهاب مزمن و عفونت‌های ویروسی به عنوان عوامل خطر عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، اگرچه ممکن است در این موارد یک رابطه علت‌ومعلولی مستقیم وجود نداشته باشد، اما خطر کلی ابتلا افزایش می‌یابد.»

این پزشک همچنین تأکید می‌کند که رژیم غذایی نیز یک عامل خطر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه مصرف الکل و همچنین غذا‌های تند، شور یا اسیدی، خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهند. استعمال دخانیات خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تنفسی و گوارشی را بالا می‌برد، در حالی که قرار گرفتن بیش‌ازحد در معرض نور خورشید می‌تواند منجر به سرطان پوست شود.

منبع: aif.ru