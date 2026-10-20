معاون اول رئیس‌جمهور که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود، دقایقی پیش عازم تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و ایراد سخنرانی در اجلاس محدود و گسترده نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، دیدار‌های جداگانه‌ای با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تاجیکستان، رئیس شورای دولتی جمهوری خلق چین، نخست وزیر ازبکستان و نخست وزیر روسیه داشت.

در این دیدارها، طرفین درباره همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین افزایش سطح روابط تجاری، اقتصادی، علمی و فناوری، فرهنگی و گردشگری و توسعه کریدور‌ها گفت‌و‌گو کردند.

مصاحبه با تلویزیون ملی تاجیکستان از بخش‌های پایانی سفر دکتر عارف به شهر دوشنبه بود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: عارف ، تاجیکستان
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