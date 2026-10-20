آسمان فردا در برخی مناطق کره زمین شاهد به اوج رسیدن بارش شهابی «جبار» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - لیودمیلا کوشمان، اخترشناس روس، اعلام کرد که ساکنان روسیه و چندین کشور دیگر، فردا چهارشنبه می‌توانند شاهد یک رویداد نجومی مهم پاییزی باشند: به اوج رسیدن بارش شهابی «جبار» (Orionid).

این اخترشناس اظهار داشت: «در شامگاه ۲۱ اکتبر، از ساعت ۹ شب به وقت مسکو، بارش شهابی جبار به اوج خود می‌رسد. مردم در روسیه و بسیاری از نقاط دیگر جهان می‌توانند شاهد عبور ۱۵ تا ۲۰ شهاب در هر ساعت در آسمان باشند.»

کوشمان خاطرنشان کرد که شرایط رصدی برای اوج این بارش در سال جاری چندان ایده‌آل نیست، زیرا با وضعیت ماه (که تقریباً کامل است) هم‌زمان شده است؛ با این حال، همچنان می‌توان با نگاه کردن به سمت افق جنوب شرقی، این شهاب‌ها را مشاهده کرد.

منشأ بارش شهابی جبار، ناحیه‌ای در آسمان درست در شمال صورت فلکی «جبار» (شکارچی) است. این بارش هر ساله بین ۲ اکتبر تا ۷ نوامبر برای ناظران زمینی قابل مشاهده است و یکی از زیباترین بارش‌های شهابی پاییزی به شمار می‌رود.

ویژگی بارز این بارش، شهاب‌های سفیدرنگ و نسبتاً سریعی است که ردپایی از خود در آسمان بر جای می‌گذارند. گاهی اوقات ممکن است شهاب‌هایی با رنگ‌های دیگر—مانند قرمز، آبی، سبز، زرد و نارنجی—نیز دیده شوند.

منبع: نووستی (Novosti)