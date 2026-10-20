۱۰ فیلم برتر آرای مردمی در روز سوم چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۰ فیلم برتر از نگاه مردم در روز سوم چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

اسامی این آثار به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

فیلم کوتاه «آدم» به کارگردانی فرهاد شنتیایی

فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی

فیلم کوتاه «اسکلت دوست‌داشتنیِ من» به کارگردانی رضا پردل

فیلم کوتاه «تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان

فیلم کوتاه «ترمینال» به کارگردانی علیرضا خانی

فیلم کوتاه «خاک» به کارگردانی توحید یارمحمدی‌

فیلم کوتاه «زندگی بعد از قهوه شروع می‌شود» به کارگردانی ابوالفضل حسینی‌پور

فیلم کوتاه «شب‌زده» به کارگردانی نیلوفر فولادی

«فیلم کوتاه «شب هول» به کارگردانی محمدرضا مرادی

فیلم کوتاه «میان» به کارگردانی سید محمدحسین حسینی

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه تهران ، فیلم‌کوتاه
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