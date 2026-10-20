باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه العربی الجدید گزارش داد که قطر و پاکستان پیشنهادی برای پایان جنگ ایران ارائه کرده‌اند که به ادعای منابع آگاه با خواسته‌های تهران و واشنگتن مطابقت دارد.

بر اساس ادعای این گزارش، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در جریان سفر امروز خود به تهران، پیش‌نویس این طرح را به مقام‌های ایرانی ارائه کرده است.

گفته می‌شود این پیشنهاد چارچوبی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت به مذاکرات در نظر گرفته و همچنین شامل پاسخی نسبی به درخواست دولت ایران برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده این کشور از سوی آمریکاست.

منبع: العربی الجدید