رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان ورامین روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و مردمی در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در این جلسه با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی و مجموعه‌های مردمی باید با اهتمام ویژه و رویکردی جهادی برای برگزاری باشکوه این مناسبت ملی پای کار بیایند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در سال‌های گذشته به مناسبت ۱۳ آبان در ورامین افزود: با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای و جهانی، راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سال جاری از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن برنامه‌ریزی شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به هم‌زمانی مناسبت ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه داد: جوانان و نوجوانانی که دوران انقلاب اسلامی را تجربه نکرده‌اند، باید در کانون توجه برنامه‌های این مناسبت قرار گیرند و از ظرفیت ایام فاطمیه برای تبیین جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران استفاده شود.

محمودی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در مراسم امسال گفت: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، در آیین‌های گرامیداشت ۱۳ آبان می‌تواند جلوه‌ای از وحدت و اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارد.

وی همچنین با اشاره به نقش نسل جوان و نوجوان در مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان تصریح کرد: استکبارستیزی ریشه در باور‌های دینی و انقلابی ملت ایران دارد و یوم‌الله ۱۳ آبان نماد ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان‌های استان تهران در پایان بر ضرورت حضور آگاهانه مردم ورامین در این مراسم تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در این رویداد ملی، تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی خواهد بود.