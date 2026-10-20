 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه گوهرشاد علاوه بر اهداف اقتصادی و حمایت از تولید ملی، بستر مناسبی برای تقویت هویت فرهنگی و پیوند میان علم و صنعت فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در آیین افتتاح نمایشگاه ملی پوشاک و مد ایرانی-اسلامی گوهرشاد ضمن خیرمقدم به حاضران از همراهی تولیدکنندگان استان، شهرستان‌های مختلف و به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است، قدردانی کرد.

وی با اشاره به تأکید ویژه دکتر مقابلی،گ معاون سیاسی-اجتماعی استاندار،گ و مقام عالی استان مبنی بر تقدیر از تمامی دستگاه‌های همکار در برپایی این رویداد ملی از نهادهای مشارکت‌کننده از جمله شهرداری، پتروشیمی، صدا و سیما، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی، پارک جنگلی، سازمان مدیریت، دانشگاه ملی مهارت، سازمان صنایع تبدیلی، آغوش پرورشی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مؤسسه فنی و حرفه‌ای، مؤسسه شمیه، مؤسسه نور، مؤسسه باشگاه دختران، دانشگاه عروس، حوزه پزشکی استان، حوزه هنری، سازمان امور اداری، اتحادیه بار، مؤسسه پویش سمیران، شرکت گاز، کارخانه نساجی شهرپور و تمامی حامیان این رویداد تقدیر و تشکر کرد.

گوهرشاد نمایشگاهی با رویکرد ملی و کیفیت ممتاز

الهامی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج پوشش ایرانی-اسلامی برپا شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دکتر گرجی رئیس کارگروه مد و لباس کشور این رویداد به سطح ملی ارتقا یافته و هم‌زمان تلاش‌های مشابهی نیز در سایر استان‌ها در جریان است که به اذعان دکتر گرجی در سفر اخیر به تهران نمایشگاه ارومیه از کیفیت ممتاز و چشمگیری برخوردار است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۶۵ غرفه فعال است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به تولیدکنندگان بومی استان اختصاص دارد و ۱۷ استاد برجسته نیز در آن مشارکت دارند و رویکرد اصلی این رویداد تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و فرهنگ، ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت‌های صنعت پوشاک در راستای پاسخگویی به سلایق روز جامعه و جوانان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای هزینه‌های سالانه خانواده‌ها و جوانان دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه پوشاک، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با حمایت ویژه استاندار طراحی شده تا ضمن تقویت هویت فرهنگی خانواده‌ها با جلوه‌های متنوع هنر پوشاک آشنا شوند. همچنین در همین راستا کارخانه نساجی نیز با ارائه انواع پارچه‌های مانتویی، چادری و پاستونی به قیمت کارخانه در نمایشگاه حضور یافته است.

الهامی همچنین از برگزاری رویداد «منتخبین طراحی لباس» در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۴۰۰ اثر از سوی دانشگاه مهارت و آموزش و پرورش استان به دبیرخانه ارسال شده است و طبق وعده دکتر گرجی تمامی هزینه‌های متریال آثار منتخب در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد توسط کارگروه مد و لباس کشور تأمین شده و بازار فروش آن‌ها نیز از طریق برندهای معتبر تضمین خواهد شد.

بخش‌های جنبی جذاب و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

وی به بخش‌های متنوع و جذاب این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: فروشگاه‌های محصولات فنی و حرفه‌ای شامل مانتو، مقنعه و لباس‌های اسپرت و همچنین بخش عکاسی خانوادگی از جمله بخش‌های پرطرفدار است و در بخش عکاسی دختران عزیز با دریافت هدایایی نظیر روسری، گیره و شال، تجربه‌ای خاطره‌انگیز و توأم با حیا و وقار خانوادگی را برای خانواده‌ها رقم می‌زنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری همچنین از حضور گروه جهادی پویش سمیران فاطمی جهت اهدای چادر رایگان و اداره کل عشایر استان با ارائه چادرها و لباس‌های سنتی در فضای بیرونی نمایشگاه قدردانی کرد.

در پایان الهامی با تأکید بر تلاش صورت‌گرفته برای تحقق پیوند میان علم و صنعت یادآور شد: برای رفاه حال شهروندان عزیز صدا و سیمای مرکز استان اقدام به پخش مستقیم این رویداد کرده و شهردار ارومیه نیز با تأمین اتوبوس‌های ویژه تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، رسالت اصلی نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با گرامیداشت یاد و نام بانوی گران‌قدر تاریخ ایران «گوهرشاد»، او را نماد فداکاری و معنویت خواند و خدماتی همچون بازسازی حرم مطهر امام رضا (ع) و ساخت مسجد تاریخی گوهرشاد را یادگار ماندگار این بانو برشمرد و خاطرنشان کرد که کارگران ساخت این مسجد حتی در هنگام بنا نیز با وضو و دلی خاشع و مخلص به کار اشتغال داشتند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع عفت و حیا در کلام‌الله مجید نوع پوشش را نخستین و بارزترین نماد حیا و عفت فرد معرفی کرد و گفت: این دو فضیلت انسانی در آیات متعدد قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با استناد به آیات قرآن وظیفه بانوان در رعایت حجاب را شامل پوشاندن سرو گردن و سینه‌ ها و نیز مصون داشتن زینت‌ها از دید نامحرمان دانست و افزود: پوشش اسلامی تنها یک هنجار ظاهری نیست، بلکه ضامن امنیت و آرامش روانی بانوان در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه زنی که پوشش عفیفانه برمی‌گزیند خود را از نگاه‌ها و مزاحمت‌های احتمالی مصون می‌دارد به تبیین حدود رفتار اجتماعی بانوان در اسلام نیز پرداخت و اظهار کرد: دین مبین اسلام حتی در نحوه گفت‌وگوی بانوان با نامحرمان سفارش کرده است که با عفت، صراحت و به دور از هرگونه ناز و عشوه کلامی سخن بگویند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی در پایان ابراز امیدواری کرد برپایی این نمایشگاه بتواند زمینه‌ساز توسعه، نشر و نهادینه‌شدن فرهنگ اصیل عفاف و حجاب در سطح جامعه شود.

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