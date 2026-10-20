رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا برای حفاظت از مناطق شمالی خود و مقابله با تغییرات امنیتی منطقه، راهبرد جدید قطب شمال را تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود درباره قطب شمال را با هدف حفاظت از مناطق شمالی این اتحادیه به تصویب رسانده است.

فون در لاین با ادعای بازگشت حضور نظامی روسیه در قطب شمال، تغییر معادلات امنیتی منطقه و استفاده مسکو از روش‌های جنگ ترکیبی علیه همسایگانش، تأکید کرد که این تحولات بر کل اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد.

وی افزود قواعدی که پیش‌تر ثبات در قطب شمال را تضمین می‌کردند، دیگر قابل اتکا نیستند و اتحادیه اروپا باید رویکرد راهبردی خود را تغییر دهد.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت این راهبرد بر همکاری با متحدان اصلی اتحادیه در قطب شمال، از جمله کانادا، متمرکز است تا طرف‌ها برای ایجاد منطقه‌ای صلح‌آمیز، باثبات و مقاوم همکاری کنند.

منبع: بریکینگ نیوز