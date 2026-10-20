باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رسول مقابلی معاون امور اجتماعی و سیاسی استانداری آذربایجان غربی در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی «گوهرشاد» که با حضور مقامات کشوری، استانی، دستگاه‌های دولتی، قانون‌گذاران و فعالان حوزه پوشاک و طراحی لباس در محل نمایشگاه های بین‌المللی ارومیه در حال برگزاری است؛ ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد که امسال با محوریت استفاده از ظرفیت‌های شهروندان و خانواده‌ها و با مشارکت نهادهای مختلف شکل گرفته است، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ایجاد بستری مستحکم برای پیوند فرهنگ، اقتصاد، خوش‌بینی و اصالت ایرانی و اسلامی است.

مقابلی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین کارکرد این‌گونه نمایشگاه‌ها کارکرد فرهنگی است، افزود: پوشش و سبک زندگی حکم سفیر بی‌کلام و موظف فرهنگ جامعه را دارد.

وی با اشاره به تجربیات تاریخی و مقاومت جوامع در برابر فشارهای غیردموکراتیک برای تغییر نوع پوشش، تصریح کرد: اگر سیاست‌ها و ظرافت‌های درستی را به کار ببریم و این فرهنگ اصیل را با زبان هنر، خلاقیت و جذابیت به نسل جدید عرضه کنیم هم نیازهای این نسل برطرف خواهد شد و هم اصالت فرهنگی در ذهن آن‌ها تثبیت می‌گردد به زبان ساده با نوآوری و رویکرد ایجابی می‌توان ضعف‌های رویکردی را در حوزه فرهنگ جبران کرد.

معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه به کارکردهای اقتصادی و حمایتی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این رویداد در عرصه تولید فرصتی مغتنم برای ایجاد فضای رقابتی میان طراحان، هنرمندان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند که حاصل آن پویایی و گردش اقتصادی خواهد بود.

وی با یادآوری شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که هزینه‌های اضافی به خانوارها تحمیل می‌شود عرضه محصولات با دسترسی مناسب و قیمت‌های متعارف در چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند نقشی موثر در کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان داشته باشد.

مقابلی با اشاره به ضرورت ورود دانشگاه‌ها به این عرصه بیان کرد: استفاده از ظرفیت رشته‌های مرتبط دانشگاهی می‌تواند جوانان مستعد را در این حوزه هدایت کرده و بستر را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و هنری فراهم سازد.

وی همچنین با اشاره به سخنان استاندار محترم آذربایجان غربی در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: استان ما دارای کارنامه درخشان و ظرفیت‌های بالایی است و موضوع سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و استانداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه پوشاک و هم‌افزایی با تمامی دستگاه‌ها آمادگی کامل دارد تا مسیر را برای ورود سرمایه‌ها هموار کند.

معاون امور اجتماعی و سیاسی استانداری در پایان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد، تاکید کرد: انتظار و خروجی ما از برگزاری این نمایشگاه نفوذ و نزدیک‌تر شدن پوشاک ایرانی و اسلامی به زندگی روزمره مردم، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز بخش خصوصی است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه، از توان اقتصادی تولیدکنندگان نیز حمایت شود.