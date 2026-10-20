دو نمایشگاه هنری شامل نمایشگاه خوشنویسی با موضوع آب و سه نمایشگاه انفرادی نقاشی با موضوعات متنوع، در نگارخانه‌های خانه فرهنگ تبریز برپا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-نمایشگاه خوشنویسی استاد محمدحسین‌نژاداصل با محوریت آب و جلوه‌های مختلف آن، در نگارخانه استاد میرعلی تبریزی پذیرای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی است.

همچنین سه نمایشگاه انفرادی نقاشی از آثار استاد احد ایمانی و استاد داریوش امین با موضوعات مختلف و استاد مجتبی نخجوانی با عنوان «ارباطان از دید من»، در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برپا شده است.

این نمایشگاه‌ها از ۲۶ مهرماه گشایش یافته‌اند و تا ۳۰ مهرماه برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه خوشنویسی، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و برای بازدید از نمایشگاه‌های نقاشی، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به خانه فرهنگ تبریز مراجعه کنند.

برچسب ها: نقاشی ، نمایشگا های هنری
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