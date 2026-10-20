مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با صدور مجوز صید ماهی با قلاب و تور در رودخانه‌های استان، متناسب با ظرفیت اکولوژیک و با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کامران فرمان‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی بررسی‌های کارشناسی و با توجه به اطلاعات و ارزیابی‌های ارائه‌شده از سوی اداره کل شیلات استان در خصوص ظرفیت اکولوژیک رودخانه‌های لرستان و وضعیت ذخایر ماهیان رودخانه‌ای، پیشنهاد صدور مجوز صید ماهی با قلاب و تور از سوی این اداره کل به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که پس از بررسی، مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، امکان صدور پروانه صید ماهی با قلاب و تور، متناسب با ظرفیت تعیین‌شده و معادل یک درصد از تولید کل رودخانه‌های استان، فراهم شده است.

فرمان‌پور با اشاره به شرایط و ضوابط صدور پروانه‌های صید تصریح کرد: بر اساس مجوز صادرشده، صید ماهی در رودخانه‌های استان تا پایان دی‌ماه سال جاری، صرفاً در روزهای پنجشنبه و جمعه امکان‌پذیر خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با دریافت پروانه معتبر و رعایت ضوابط تعیین‌شده، نسبت به صید ماهی اقدام کنند.

وی ادامه داد: هزینه صدور پروانه صید با قلاب پنج میلیون ریال تعیین شده است که دارندگان این پروانه مجاز به صید حداکثر پنج قطعه ماهی در روز خواهند بود. همچنین هزینه صدور پروانه صید با تور ۱۰ میلیون ریال بوده و دارندگان این پروانه مجاز به صید حداکثر ۲۰ قطعه ماهی در روز هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تأکید کرد: صدور پروانه‌های صید از سوی این اداره کل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت ضوابط، استانداردها و ملاحظات زیست‌محیطی انجام خواهد شد و هرگونه صید باید در محدوده مجاز و مطابق با شرایط مندرج در پروانه صورت گیرد.

فرمان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از منابع آبزی باید با در نظر گرفتن ظرفیت طبیعی رودخانه‌ها و ضرورت حفاظت از تنوع زیستی انجام شود تا ضمن فراهم شدن امکان بهره‌برداری اصولی و مسئولانه، پایداری اکوسیستم‌های آبی و ذخایر ماهیان رودخانه‌ای استان نیز حفظ شود.

 منبع: محیط زیست لرستان

برچسب ها: محیط زیست ، لرستان
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