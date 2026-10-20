پیشنهاد قانونی مربوط به توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای بررسی و تصویب به پارلمان ترکیهارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های دولتی ترکیه اعلام کردند که پیشنهاد قانونی مربوط به توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای بررسی و تصویب به پارلمان این کشور ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود این پیشنهاد ابتدا در کمیسیون امور خارجی پارلمان ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن، برای رأی‌گیری به صحن پارلمان ارائه شود.

ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در ماه اوت توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند. بر اساس مفاد این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از کشورهای عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود. این توافق با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان سه کشور منعقد شده است.

منبع: الجزیره