باران و باد شدید در کمین مزارع لرستان؛ هشدار ویژه به کشاورزان و عشایر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۵ در استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، از روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه شرایط ناپایدار جوی در نقاطی از لرستان حاکم می‌شود و این وضعیت تا روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه با بارش‌های پراکنده و در برخی ساعات رگباری باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه خواهد بود و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی داشته باشند.

هشدار به کشاورزان و عشایر لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به احتمال تأثیر شرایط جوی بر فعالیت‌های کشاورزی و عشایری استان اظهار کرد: کشاورزان با توجه به احتمال بارش و وزش باد شدید، برای جمع‌آوری محصولات زراعی و باغی اقدام کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در نظر بگیرند.

وی استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و آسیب‌پذیر را ضروری دانست و ادامه داد: عشایر نیز از جابه‌جایی در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند و دامداران از چرای دام در مناطق پرخطر و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها بپرهیزند.

احتمال تقویت بارش‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه بارش‌های پیش‌بینی‌شده از نظر گستره و اثرگذاری سامانه چندان فراگیر و قابل‌توجه نیستند، تصریح کرد: با این حال، احتمال تقویت فعالیت سامانه در ساعاتی از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وجود دارد و به همین دلیل، رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی ضروری است.

وی ادامه داد: از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، کاهش میدان دید و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی اشاره کرد.

وی همچنین نسبت به احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و سقوط اشیاء بر اثر وزش باد شدید هشدار داد و از شهروندان خواست در این مدت از قرار گرفتن در معرض خطرهای احتمالی خودداری کنند.

توصیه به رانندگان؛ از سفرهای غیرضروری پرهیز کنید

مدیرکل هواشناسی لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی استان گفت: با توجه به احتمال بارش و لغزندگی جاده‌ها، رانندگان باید هنگام تردد در مسیرهای شهری و بین‌شهری احتیاط بیشتری داشته باشند و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری برون‌شهری خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

وی افزود: خودداری از انجام فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌ها و خشکه‌رودها و توجه به شرایط جوی از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که شهروندان باید در مدت فعالیت این سامانه مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با تأکید بر اینکه رعایت توصیه‌های ایمنی نقش مهمی در کاهش خسارت‌های احتمالی دارد، از مردم خواست ضمن توجه به هشدار سطح زرد صادرشده، اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی را دنبال کنند و در صورت تشدید شرایط جوی، توصیه‌های دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند گستره بارش‌های این سامانه چندان وسیع پیش‌بینی نشده است، احتمال تقویت آن در برخی ساعات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وجود دارد؛ بنابراین، آمادگی و احتیاط شهروندان در این مدت ضروری است.