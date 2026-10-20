رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس بر نقش محوری هرمزگان در اقتصاد کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا تاجگردون در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی این استان در حوزه‌های دریا، گردشگری، کشاورزی، صنایع پالایشگاهی و فولادی و حمل‌ونقل، جایگاهی ملی دارد و تقویت چارچوب‌های اقتصادی آن می‌تواند بازدهی کل اقتصاد کشور را افزایش دهد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره آسیب‌های واردشده به بخش‌های کشاورزی و صنعت و برخی قوانین بازدارنده تصریح کرد: از فعالان اقتصادی خواسته شده پیشنهاد‌های مشخص و مستند خود را برای اصلاح این قوانین آماده کنند تا امکان پیگیری در مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیر فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصاد هرمزگان از حمل‌ونقل دریایی و زمینی تا مسیر‌های ریلی را دارای اهمیت ملی دانست و افزود: تضعیف فعالیت در این بخش‌ها می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.

تاجگردون با تمجید از تسلط مدیران و فعالان اقتصادی استان بر حوزه‌های تخصصی خود گفت: ارائه اطلاعات دقیق، آمار و پیشنهاد‌های روشن می‌تواند به نمایندگان کمک کند تا مطالبات هرمزگان را مؤثرتر در سطح ملی پیگیری کنند. وی از آمادگی کمیسیون متبوعش برای برگزاری نشستی اختصاصی با فعالان اقتصادی و نمایندگان استان خبر داد و افزود: پس از جمع‌بندی مطالبات، موضوعات در کمیسیون بررسی و برای پیگیری‌های قانونی و اجرایی به مراجع مربوط منتقل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی مجلس درباره تأخیر در جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، به‌ویژه در حوزه بانکی، اظهار داشت: در هفته‌های اخیر جلساتی با حضور وزیران مرتبط و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و دولت نیز برای تسریع در جبران خسارت‌ها قول‌هایی داده است؛ با این حال مجلس موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و جلسات نظارتی و تخصصی در این زمینه ادامه دارد.

تاجگردون در پایان با اشاره به ضرورت توجه به پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی حوادث اخیر از جمله حادثه میناب، بر لزوم برنامه‌ریزی مسئولان برای ماندگار کردن ظرفیت‌های اجتماعی و تبدیل آنها به فرصت‌هایی پایدار برای مردم تأکید کرد.