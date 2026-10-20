ضرورت ارتقای سیمای شهری/شهر پویا با مدیریت شهری کارآمد

باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) در نشست با شهرداران استان گیلان در سالن غدیر استانداری، با تأکید بر ضرورت تعامل میان مدیران شهری اظهار کرد: این نشست‌ها فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات، بررسی مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت شهری در مسیر ارتقای هویت شهرها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی شهروندان در حوزه‌های مختلف علی الخصوص در جنگ رمضان و ۱۲ روزه افزود: مردم در ماه‌های گذشته با حضور در میدان‌ها و تجمعات حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کرده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

استاندار گیلان با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: اقدامات نیروهای مسلح در دفاع از کشور، دست‌کم در سه قرن اخیر تاریخ ایران کم‌نظیر بوده است؛ در کنار این تلاش‌ها، حضور و نقش‌آفرینی مردم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و باید قدردان این سرمایه اجتماعی بود.

مدیریت شهری با نگاه دلسوزانه به دنبال بهبود حال مردم باشد

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت ارتقای سیمای شهری بیان کرد: شهروندان هنگام ورود به یک شهر باید احساس کنند که این شهر صاحب دارد و افرادی با دلسوزی برای بهبود وضعیت آن تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه‌زیباسازی شهرها لزوماً به اجرای پروژه‌های بزرگ و پرهزینه محدود نمی‌شود؛ تصریح کرد: گاهی رسیدگی به فضاهای خالی، کاشت درخت، جمع‌آوری زباله و نظافت معابر می‌تواند تغییر محسوسی در چهره شهر ایجاد کند و رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی شهرداری‌ها در بخش‌های خدمات شهری، فضای سبز و جمع‌آوری پسماند افزود: باید از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثر استفاده شود تا آثار رسیدگی و نظم در نقاط مختلف شهر به‌وضوح دیده شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداران، فرمانداران و سایر دستگاه‌های مسئول افزود: پاکیزگی محیط، مسئولیتی مشترک است و برای ساماندهی شهرها، روستاها و مسیرهای بین‌شهری باید تقسیم کار مشخصی صورت گیرد.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی گیلان اظهار کرد: این استان از نظر پیشینه مدنیت، ظرفیت‌های علمی و سابقه تجارت، جایگاهی ویژه دارد و حفظ این هویت ارزشمند مستلزم توجه جدی به سیمای شهرها، پاکیزگی محیط و کیفیت خدمات‌رسانی است.

وی به طور مثال شهرستان آستارا را یکی از ظرفیت‌های مهم استان در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی دانست و افزود: موقعیت مرزی، ارتباط دریایی و تردد کامیون‌های ترانزیتی در مسیر رفت‌وبرگشت، آستارا را به منطقه‌ای مهم در مبادلات تجاری تبدیل کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به تردد حدود ۷۰ هزار خودرو در آستارا طی نیمه نخست سال جاری تصریح کرد: این حجم از تردد، ضرورت توجه به زیرساخت‌ها، خدمات شهری و ساماندهی محیط را دوچندان می‌کند.

حق‌شناس با تأکید بر اهمیت پاکیزگی و زیبایی شهرها در توسعه گردشگری گفت: گردشگران در مواجهه با شهری آراسته و محیطی پاکیزه، تصویر مثبتی از آن منطقه در ذهن خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند زمینه بازگشت گردشگران، معرفی مقصد به دیگران و ترغیب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه فضای سبز تأکید کرد و گفت: درختکاری نباید به فصل خاصی محدود شود، بلکه شهرداری‌ها باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه برای افزایش فضای سبز و بهبود سیمای شهری برنامه‌ریزی کنند.

همکاری جدی شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول است و نمی‌توان انتظار داشت دیگران به‌جای ما مشکلات این حوزه را حل کنند.

استاندار گیلان با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت پسماند در پهنه‌های مختلف استان تأکید کرد: همه شهرداری‌ها باید در اجرای این برنامه‌ها همکاری کنند و با بهره‌گیری از تجربه‌های موجود، برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی مردم گام بردارند.

حق‌شناس همچنین با قدردانی از مجموعه دست‌اندرکاران ساماندهی پسماند در سراوان اظهار کرد: مقایسه وضعیت این مجموعه با دو سال گذشته، بیانگر انجام اقداماتی در این حوزه است و باید این روند با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح ساماندهی پسماند در شهر انزلی، اجرای چنین نمونه‌هایی را از طرح‌های موفق استان‌های شمالی برشمرد و بر تلاش مضاعف مدیران شهری برای ساماندهی موضوعات پسماند تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی