 دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی گفت: افزایش تیراژ تولید و گسترش بازارهای عرضه می‌تواند هم دسترسی مصرف‌کنندگان به پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی را افزایش دهد و هم قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی گوهرشاد که در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه برگزار می‌شود، پوشاک را یکی از عرصه‌های اثرگذار در انتقال فرهنگ دانست و اظهار کرد: لباس می‌تواند حامل پیام‌های فرهنگی و مذهبی باشد و در افقی بلندمدت به ابزاری برای معرفی و صدور فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی به دیگر جوامع تبدیل شود.

وی با اشاره به دو چالش اصلی این حوزه افزود: دسترسی مصرف‌کنندگان به پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی محدود است و قیمت نهایی این محصولات نیز در بسیاری موارد برای خریداران بالاست.

به گفته گرجی افزایش تیراژ تولید و بهره‌گیری از صرفه به مقیاس می‌تواند با کاهش هزینه تمام‌شده، به کاهش قیمت و افزایش دسترسی مردم کمک کند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گسترش فضای فروش و بازارهای عرضه را از نیازهای مهم تولیدکنندگان برشمرد و گفت: در کنار سرمایه در گردش، زیرساخت تولید و دانش تخصصی، توسعه بازار نقش مهمی در افزایش تیراژ و رونق تولید دارد.

گرجی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی می‌تواند زمینه رشد کسب‌وکارها و تقویت فعالیت‌های فرهنگی آنان را فراهم کند و فعالان این حوزه علاوه بر تولید و عرضه محصول در فضای مجازی نیز محتوای فرهنگی تولید می‌کنند.

وی نمایشگاه ملی گوهرشاد را از رویدادهای مؤثر در رشد صنعت مد و لباس کشور دانست و ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و فعالان بخش خصوصی از کارآفرینانی یاد کرد که فعالیت خود را از فضاهای کوچک آغاز کرده‌اند و امروز در این عرصه سهم دارند.

گرجی همچنین به برگزاری مسابقه‌های طراحی در کنار این رویداد اشاره کرد و از فعالان بازار خواست دیدگاه‌های خود را درباره تناسب طرح‌ها با نیاز بازار ارائه دهند. 

او از عکاسان حاضر نیز دعوت کرد آثار خود را برای شرکت در بخش مسابقه عکاسی چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر ارسال کنند.

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در قالب کاروان ملی مد و لباس نیز حمایت‌های غیرمستقیمی از جمله فراهم‌کردن زمینه تأمین پارچه، زیرساخت‌های دوخت، آموزش و اتصال گروه‌های تولیدی به بازار عرضه دنبال می‌شود.

برچسب ها: پوشاک ایرانی اسلامی ، نمایشگاه پوشاک
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