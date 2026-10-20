باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، امروز در حاشیه آیین افتتاح مدرسه ابتدایی در اسدآباد و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت مالکیت شبکه شاد اظهار کرد: همراه اول در دوره‌ای بحرانی، با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و بدون هیچ‌گونه توقعی، صرفاً بر اساس حس مسئولیت اجتماعی به کمک آموزش‌وپرورش آمد و تاکنون خدمات خوبی ارائه کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایجاد یک پلتفرم ملی و یکپارچه آموزشی، تجربه‌ای قابل‌توجه در این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های شبکه شاد افزود: در همین مدت، با کمک دولت ۳۰۰ سرور به سرور‌های شاد اضافه کردیم که ارزش آن بیش از ۶ تا ۷ همت است. با توجه به نیاز این شبکه به سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه و ادامه فعالیت، موضوع مالکیت و سهم آموزش‌وپرورش و همراه اول مطرح شد؛ چراکه ادامه سرمایه‌گذاری به شکل گذشته برای همراه اول امکان‌پذیر نبود و باید راهکاری برای تداوم فعالیت و توسعه این بستر آموزشی در نظر گرفته می‌شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در جلسات برگزارشده، راهکار تشکیل یک شرکت مشترک مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن نیز در هیئت دولت به تصویب رسید. در بخش‌های مختلف درباره جزئیات این موضوع ملاحظاتی مطرح شده است که پس از دریافت و بررسی نظرات و ابلاغ مصوبه هیئت دولت، جزئیات نهایی مشخص خواهد شد.

بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی اسدآباد

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح پروژه‌های آموزشی در اسدآباد گفت: امروز یکی از سفر‌های خوب ما در سطح استان‌ها بود و پروژه‌های فاخر و کم‌نظیری در اسدآباد ساخته شده است. مجتمع فرهنگی‌آموزشی شهید سلیمانی که امروز افتتاح شد، از پروژه‌های بی‌نظیر است و مدرسه ۱۲ کلاسه‌ای نیز که به بهره‌برداری رسید، با داشتن سالن اجتماعاتی که شهر هم می‌تواند از آن استفاده کند، ویژگی قابل‌توجهی دارد. استخر شنای دانش‌آموزی اسدآباد نیز از پروژه‌های ممتاز کشور به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان استان در اجرای پروژه‌های آموزشی اظهار کرد: استان همدان به برکت تلاش‌های استاندار، فرمانداران و نمایندگان، موفقیت‌های خوبی در اجرای پروژه‌ها داشته و جزو استان‌های برتر در این زمینه است؛ به‌طوری‌که بیش از ۷۵ درصد پروژه‌های پیش‌بینی‌شده استان پیشرفت داشته است. از مجموع ۱۱۱ پروژه‌ای که در دستور کار قرار داشت، ۷۳ پروژه به بهره‌برداری رسیده که موفقیت بزرگی است و از مسئولان استان بابت این اقدامات قدردانی می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: امیدواریم در کنار این اقدامات و با برنامه‌ریزی مدیران نظام تعلیم‌وتربیت و مدیران مدارس، بتوانیم کیفیت آموزش را نیز به سطح مورد انتظار ارتقا دهیم.

کاظمی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه فضا‌های آموزشی در همدان گفت: کلنگ‌زنی برخی پروژه‌ها نیز از برنامه‌های مهم ماست و در همدان قرار است یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آموزشی کشور کلنگ‌زنی شود. مجتمع‌های آموزشی «حیات طیبه» از فضا‌های بی‌نظیری هستند که ساخت آنها در دستور کار قرار دارد. در مناطق مسکن ملی نیز که واحد‌های مسکونی ساخته شده و آماده تحویل هستند، تأمین فضا‌های آموزشی از ضروری‌ترین نیازهاست و در همین راستا، کلنگ‌زنی چند واحد آموزشی و دو مجتمع بزرگ حیات طیبه پیش‌بینی شده است.