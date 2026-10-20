باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اجرای طرح «خانه‌های امید» اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از خانوارهای مشمول دهک‌های درآمدی یک تا چهار و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به مسکن مناسب اجرا می‌شود.

با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و دشواری تأمین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر این اقشار داشته باشد. در این میان، تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره، در کنار تأمین زمین، از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل خانه‌دار شدن به شمار می‌روند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله

یکی از محورهای مهم اعلام‌شده در این طرح، پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله است؛ تسهیلاتی که در صورت تحقق شرایط اعلام‌شده و فراهم بودن سایر الزامات اجرایی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن خانوارهای هدف را پوشش دهد.

بازپرداخت بلندمدت تسهیلات، این امکان را فراهم می‌کند که متقاضیان واجد شرایط، هزینه تأمین مسکن را در یک دوره طولانی‌تر مدیریت کنند. البته میزان اقساط، شرایط دریافت وام، نحوه معرفی متقاضیان و جزئیات اجرایی طرح باید بر اساس ضوابط رسمی و اطلاعیه‌های مراجع مسئول مشخص شود.

نقش صنایع در تأمین زمین برای کارکنان

از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه تأمین مسکن، مشارکت صنایع و واحدهای تولیدی در فراهم کردن زمین برای کارکنان است. برخی صنایع می‌توانند با اختصاص رایگان اراضی به پرسنل خود، بخشی از هزینه‌های اولیه خانه‌دار شدن را کاهش دهند و زمینه اجرای طرح‌های مسکن کارکنان را فراهم کنند.

تأمین زمین از سوی صنایع، در کنار تسهیلات حمایتی و همکاری دستگاه‌های متولی مسکن، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای تقویت مشارکت بخش‌های مختلف در حل مسئله مسکن مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در مناطقی که صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی از ظرفیت مناسبی برای مشارکت در برنامه‌های اجتماعی و رفاهی برخوردارند.