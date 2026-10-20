باشگاه خبرنگاران جوان- حسین فروزان روز سه‌شنبه در آیین افتتاح ساختمان اداری منطقه آزاد بوشهر اظهارکرد: به آینده منطقه آزاد بوشهر بسیار امیدوارم و بدون تردید می‌تواند با اتکا به مردم توانمند و ظرفیت‌های خلیج فارس، مسیر توسعه را با سرعت طی کند.

وی با اشاره به حمایت‌های استاندار بوشهر افزود: افرادی توانمند و حرفه‌ای در این منطقه مشغول فعالیت هستند و با توجه به حمایت‌های انجام‌شده، مطمئنم این مسیر، با وجود دشواری‌ها، با سرعت طی خواهد شد.

فروزان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی بوشهر اظهار کرد: به آینده منطقه آزاد بوشهر، به واسطه مردم خونگرم، باسواد و اندیشمند و ظرفیت‌های خلیج فارس، بسیار امیدوارم.