دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت:منطقه آزاد بوشهر سرزمین فرصت‌های طلایی است و بسیاری از شهرهای کشور از چنین ظرفیت‌هایی برخوردار نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین فروزان روز سه‌شنبه در آیین افتتاح ساختمان اداری منطقه آزاد بوشهر اظهارکرد: به آینده منطقه آزاد بوشهر بسیار امیدوارم و بدون تردید می‌تواند با اتکا به مردم توانمند و ظرفیت‌های خلیج فارس، مسیر توسعه را با سرعت طی کند.

وی با اشاره به حمایت‌های استاندار بوشهر افزود: افرادی توانمند و حرفه‌ای در این منطقه مشغول فعالیت هستند و با توجه به حمایت‌های انجام‌شده، مطمئنم این مسیر، با وجود دشواری‌ها، با سرعت طی خواهد شد.

فروزان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی بوشهر اظهار کرد: به آینده منطقه آزاد بوشهر، به واسطه مردم خونگرم، باسواد و اندیشمند و ظرفیت‌های خلیج فارس، بسیار امیدوارم.

برچسب ها: مناطق آزاد ، بوشهر
خبرهای مرتبط
طی تفاهم‌نامه ای صورت می گیرد؛
ترخیص خودرو و تجهیزات جانبازان بالای ۷۰ درصد در مناطق آزاد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واگذاری‌ بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید به جد دنبال شود
فهرست خودروهای مجاز وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اعلام شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha