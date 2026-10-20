ده‌ها فعال حامی فلسطین در آلمان با تحصن مقابل کارخانه‌های تسلیحاتی، به ادامه صادرات سلاح و تجهیزات نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ده‌ها فعال حامی فلسطین روز سه‌شنبه در اقدامی هماهنگ به ورودی چند مرکز تولید تسلیحات در آلمان رفتند و با برگزاری تحصن، مانع ورود و خروج در این مراکز شدند. این اعتراض‌ها با سازمان‌دهی گروه «صلح‌آمیز علیه نسل‌کشی» برگزار شد و تأسیسات شرکت راین‌متال و یکی از مراکز شرکت جنرال داینامیکس را هدف قرار داد. در برلین نیز معترضان مقابل کارخانه راین‌متال در منطقه وِدینگ تجمع کردند.

لیلا فویس، از اعضای گروه برگزارکننده، با متهم کردن اسرائیل به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان گفت دولت آلمان با وجود ادامه کشتار در فلسطین، همچنان مجوز ارسال تسلیحات به اسرائیل را صادر می‌کند و شرکت‌های تسلیحاتی نیز به تولید خود ادامه می‌دهند. او تأکید کرد که ارسال سلاح در شرایطی که احتمال مشارکت در نسل‌کشی مطرح است، با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

بدیا اوزاکیول، یکی دیگر از معترضان، نیز با اشاره به کشته شدن کودکان در غزه گفت نمی‌تواند در برابر اقدام دولت‌ها برای فراهم کردن زمینه مرگ کودکان سکوت کند. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز تولید و استفاده از سلاح‌های مرگبار را که به‌عنوان نماد پیشرفت معرفی می‌شوند، مورد انتقاد قرار داد.

بر اساس بیانیه برگزارکنندگان، قرار است اعتراض‌های مشابهی در مناطق دیگر آلمان نیز برگزار شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، غزه
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