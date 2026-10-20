باشگاه خبرنگاران جوان- فاطمه مهاجرانی عصر سه‌شنبه در همایش روز اراک، افزود: در طول تاریخ هر زمان نامی از تمدن ایران‌زمین به میان آمده، ردپایی روشن از استان مرکزی در عرصه‌های سیاسی، مذهبی و فکری دیده شده است، از قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر گرفته تا امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، همگی برخاسته از این خاک پربارند.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی مهد همت، تلاش و نوآوری است، تصریح کرد: استعمار همواره ایران را ضعیف و تکه‌تکه می‌خواسته، اما با اتکا به خودباوری و رهبری نظام، توطئه‌های آنان ناکام مانده و امروز هزینه‌ای که پرداخت می‌شود، تاوان استقلال است.

مهاجرانی با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی و انرژی‌های نو خاطرنشان کرد: هر تلاش و گام مثبت در مسیر آبادانی کشور، چراغی روشن در تاریکی است و استان مرکزی با برخورداری از نیروی انسانی مستعد و پیشگامی در حوزه‌هایی، چون انرژی خورشیدی، ظرفیت آن را دارد که به عنوان پیشران توسعه، ده‌ها چراغ امید را در سراسر ایران روشن کند.

وی با اشاره به تحولات تاریخی و صیانت از تمامیت ارضی کشور افزود: برخلاف قرارداد‌های ننگین گذشته که بخش‌هایی از ایران را جدا کردند، در دفاع مقدس حتی یک بند انگشت از خاک کشور از دست نرفت و ملت ایران در برابر ائتلاف بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان با اقتدار ایستاد.

سخنگوی دولت در ادامه با تأکید بر نقش آفرینی استان مرکزی در دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر تصریح کرد: این استان با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده، پرچمدار مقاومت و ایثار در مقاطع حساس تاریخی بوده و رزمندگان آن در جبهه‌های حق علیه باطل و در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، حماسه‌های ماندگاری آفریده‌اند.

۲۸ مهر همزمان با صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر با عنوان روز اراک نام‌گذاری شده است.