فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان، بر لزوم آمادگی کامل واحدهای خبازی برای فعالیت در شرایط بحرانی تأکید کرد؛ این در حالی است که از مجموع ۴۶۳ واحد خبازی فعال در شهرستان، تنها ۸۳ واحد به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - درمنان، فرماندار خرم‌آباد، با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و راهبردی مردم، خواستار تشدید نظارت بر تمامی مراحل زنجیره تأمین آرد و تولید و توزیع نان در شهرستان شد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۶۳ واحد خبازی در خرم‌آباد اظهار کرد: آمادگی نانوایی‌ها برای ارائه خدمات مستمر در شرایط بحرانی، از جمله موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تقویت زیرساخت‌های لازم مورد توجه جدی قرار گیرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از مجموع نانوایی‌های فعال شهرستان خرم‌آباد، تنها ۸۳ واحد دوگانه‌سوز هستند؛ موضوعی که با توجه به احتمال بروز اختلال در تأمین انرژی در شرایط اضطراری، می‌تواند تداوم فعالیت بخشی از واحدهای خبازی را با چالش مواجه کند.

ضرورت افزایش نانوایی‌های دوگانه‌سوز

تجهیز نانوایی‌ها به سامانه‌های دوگانه‌سوز، یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان در شرایط بحرانی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تأمین گاز یا سایر زیرساخت‌های انرژی می‌تواند روند پخت و عرضه نان را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسی شهروندان به این کالای اساسی را با مشکل مواجه سازد.

با توجه به تعداد واحدهای خبازی فعال در خرم‌آباد و محدود بودن شمار نانوایی‌های دوگانه‌سوز، به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش پوشش این تجهیزات، بررسی ظرفیت واقعی نانوایی‌های موجود و تدوین برنامه‌های جایگزین برای تداوم تولید نان، از ضرورت‌های مدیریت بحران در این شهرستان باشد.

لزوم نظارت بر زنجیره آرد و نان

در کنار آمادگی فنی نانوایی‌ها، نظارت بر زنجیره آرد و نان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اطمینان از توزیع مناسب آرد، جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین مواد اولیه، کنترل عملکرد واحدهای خبازی و نظارت بر کیفیت و نحوه عرضه نان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت بهتر این حوزه نقش‌آفرین باشد.

در شرایط بحرانی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای تأمین و توزیع نان، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ چراکه هرگونه وقفه در فعالیت نانوایی‌ها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد.

 

برچسب ها: نانوایی ، خرم آباد
خبرهای مرتبط
بازرسی نانوایی‌های چمگلک اندیمشک و تشکیل پرونده تعزیراتی برای سه واحد صنفی
ماجرای صف های طولانی نان در مشهد از کجا آب می‌خورد؟
۱۱.۲ درصد از نانوایی‌های خراسان شمالی دوگانه سوز شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از اجرای احتمالی طرح زوج‌وفرد تا ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی در خرم آباد
لایروبی ۳۴ کیلومتر از رودخانه‌های لرستان؛ ۷۰ کیلومتر دیگر باقی ماند
صادرات لرستان در تنگنای زیرساخت و ارز؛ از خام‌فروشی محصولات تا چشم‌انداز تحول تجارت خارجی
صدور مجوز صید ماهی با قلاب و تور در رودخانه‌های استان لرستان
باران و باد شدید در کمین مزارع لرستان؛ هشدار ویژه به کشاورزان و عشایر
مسکن حمایتی در لرستان برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد با طرح «خانه‌های امید»
آخرین اخبار
مسکن حمایتی در لرستان برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد با طرح «خانه‌های امید»
باران و باد شدید در کمین مزارع لرستان؛ هشدار ویژه به کشاورزان و عشایر
صدور مجوز صید ماهی با قلاب و تور در رودخانه‌های استان لرستان
لایروبی ۳۴ کیلومتر از رودخانه‌های لرستان؛ ۷۰ کیلومتر دیگر باقی ماند
صادرات لرستان در تنگنای زیرساخت و ارز؛ از خام‌فروشی محصولات تا چشم‌انداز تحول تجارت خارجی
از اجرای احتمالی طرح زوج‌وفرد تا ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی در خرم آباد