باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - درمنان، فرماندار خرم‌آباد، با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار نان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و راهبردی مردم، خواستار تشدید نظارت بر تمامی مراحل زنجیره تأمین آرد و تولید و توزیع نان در شهرستان شد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۶۳ واحد خبازی در خرم‌آباد اظهار کرد: آمادگی نانوایی‌ها برای ارائه خدمات مستمر در شرایط بحرانی، از جمله موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تقویت زیرساخت‌های لازم مورد توجه جدی قرار گیرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از مجموع نانوایی‌های فعال شهرستان خرم‌آباد، تنها ۸۳ واحد دوگانه‌سوز هستند؛ موضوعی که با توجه به احتمال بروز اختلال در تأمین انرژی در شرایط اضطراری، می‌تواند تداوم فعالیت بخشی از واحدهای خبازی را با چالش مواجه کند.

ضرورت افزایش نانوایی‌های دوگانه‌سوز

تجهیز نانوایی‌ها به سامانه‌های دوگانه‌سوز، یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین نان در شرایط بحرانی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تأمین گاز یا سایر زیرساخت‌های انرژی می‌تواند روند پخت و عرضه نان را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسی شهروندان به این کالای اساسی را با مشکل مواجه سازد.

با توجه به تعداد واحدهای خبازی فعال در خرم‌آباد و محدود بودن شمار نانوایی‌های دوگانه‌سوز، به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش پوشش این تجهیزات، بررسی ظرفیت واقعی نانوایی‌های موجود و تدوین برنامه‌های جایگزین برای تداوم تولید نان، از ضرورت‌های مدیریت بحران در این شهرستان باشد.

لزوم نظارت بر زنجیره آرد و نان

در کنار آمادگی فنی نانوایی‌ها، نظارت بر زنجیره آرد و نان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اطمینان از توزیع مناسب آرد، جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین مواد اولیه، کنترل عملکرد واحدهای خبازی و نظارت بر کیفیت و نحوه عرضه نان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت بهتر این حوزه نقش‌آفرین باشد.

در شرایط بحرانی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای تأمین و توزیع نان، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ چراکه هرگونه وقفه در فعالیت نانوایی‌ها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد.