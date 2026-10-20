باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، امروز در مراسم افتتاح پنجمین رویداد ملی مد و لباس «گوهرشاد» در ارومیه، ضمن قدردانی از دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و حمایت‌های استاندار و معاون سیاسی استاندار در برگزاری این رویداد با گرامیداشت یاد و نام شهدای استان مد و پوشاک را که در اقتصاد بین‌المللی ذیل اقتصاد خلاق تعریف می‌شود؛ حوزه‌ای پرسود و راهبردی خواند.

داداندیش با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۵ تا ۸ درصد درآمد ملی از همین حوزه تأمین می‌شود، گفت: متأسفانه سهم این بخش در ایران حدود یک درصد است؛ اما دلیل آن نه فقدان استعداد بلکه نامرئی بودن تولیدات خانگی زنان است کاری که در خانه‌ها انجام می‌شود بیمه نمی‌شود و در آمارها دیده نمی‌شود.

آمار، بیمه و بازار؛ سه پیشنهاد داداندیش برای رونق مد بومی

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به آموزش ۵۰۰ دانشجوی دختر در رشته‌های پوشاک و مد در استان این‌گونه نمایشگاه‌ها را فرصتی مناسب برای زیست‌بوم اقتصادی و اشتغال دختران دانست و سه پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن مد و پوشاک بومی به‌عنوان بخشی از اقتصاد خلاق و تدوین آمار و شاخص‌های آن با همکاری معاونت اقتصادی استانداری؛ به‌رسمیت‌شناختن کار خانگی زنان از طریق ثبت، بیمه، آموزش و دسترسی به بازار و تقویت طراحی و برندسازی در کنار تولید به‌واسطه زیرساخت تولید انبوه در استان را ارائه کرد.

داداندیش با یادآوری تجربه صادرات مانتوی اسلامی ایران پس از انقلاب به کشورهایی مانند سودان و پاکستان بر ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بازار آنلاین جهانی تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن بستر ورود طراحان جوان استان به بازارهای بین‌المللی شد.

وی در پایان با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در پرورش طراح این رویدادها را در شرایط اقتصادی کشور فرصتی برای توسعه و مؤید از هنرمندان و تولیدکنندگان استان خواست و آرزوی موفقیت کرد.