باشگاه خبرنگاران جوان - سیدغریب سجادی در بازدید از روند کاوش‌های باستان‌شناسی قبرستان زاگرس آبیدر اظهار کرد: چند سال پیش، هنگام اجرای عملیات عمرانی برای احداث جاده روستای حسن‌آباد، کشف چند جسد از وجود یک قبرستان باستانی با قدمتی متعلق به حدود ۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح (حدود سه هزار سال قبل) پرده برداشت.

وی با ابراز تأسف از اینکه در آن زمان بررسی‌های علمی و کاوش‌های تخصصی در این محوطه انجام نشد، افزود: نبود حفاظت کافی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این محدوده، به لایه‌های تاریخی و بخشی از هویت فرهنگی شهر آسیب وارد کرد.

فرماندار سنندج ادامه داد: در راستای صیانت از این محوطه ارزشمند تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی قراردادی با دانشگاه بوعلی‌سینای همدان منعقد کرده است و اکنون گروهی از استادان و متخصصان باستان‌شناسی در حال کاوش در این منطقه هستند.

سجادی با اشاره به دستاورد‌های امیدوارکننده این کاوش‌ها بیان کرد: یافته‌های به‌دست‌آمده، شواهدی از قدمت چند هزار ساله این منطقه و ریشه‌های مرتبط با دوران مهرپرستی در سنندج ارائه می‌کند که بررسی دقیق‌تر آنها می‌تواند به شناخت ابعاد تازه‌ای از تاریخ و فرهنگ این دیار کمک کند.

وی با بیان اینکه سنندج کنونی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنیان‌گذاری شده است، گفت: شواهد جدید باستان‌شناسی نشان می‌دهد که پیشینه سکونت و شکل‌گیری فرهنگ در این منطقه به دوره‌های بسیار قدیمی‌تری بازمی‌گردد و دامنه‌های کوه آبیدر از دیرباز از زیستگاه‌های مردم این سرزمین بوده است.

فرماندار سنندج تأکید کرد: برای دستیابی به شناخت دقیق‌تر از پیشینه تاریخی منطقه، تداوم کاوش‌های علمی در قبرستان باستانی زاگرس ضروری است و نتایج این پژوهش‌ها می‌تواند در روشن شدن ابعاد ناشناخته تاریخ سنندج نقش مؤثری داشته باشد.

سجادی همچنین حفاظت از این محوطه باستانی و تبدیل آن به سایت‌موزه و پارک باستان‌شناسی را از مطالبات جدی فعالان مدنی دانست و افزود: تحقق این طرح می‌تواند ضمن صیانت از میراث تاریخی منطقه، زمینه معرفی بهتر پیشینه فرهنگی و هویت کهن سنندج را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.