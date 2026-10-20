وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد نیروهای این کشور تا زمان تأمین امنیت منطقه‌ای و مرزی، حضور نظامی خود را در سوریه و عراق حفظ خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور تا زمانی که امنیت مرزها تضمین نشده باشد، در سوریه و عراق باقی خواهند ماند.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «ما حضور نظامی خود را در عراق و سوریه حفظ می‌کنیم. هنگامی که ارزیابی کنیم شرایط لازم از نظر امنیت منطقه‌ای و مرزی فراهم شده است، درباره وضعیت پایگاه‌ها و حضور خود در منطقه بازنگری خواهیم کرد.»

هم‌زمان، خبرگزاری آناتولی گزارش داد گولر امروز برای شرکت در مراسم امضای توافق همکاری صنایع دفاعی میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی به قطر سفر خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: وزیر دفاع ترکیه ، سوریه و عراق
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