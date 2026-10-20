فرماندار الیگودرز از ذخیره‌سازی آرد و سوخت در مناطق صعب‌العبور این شهرستان و استقرار ۹ اکیپ راهداری پیش از آغاز فصل بارش‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اداوی، فرماندار الیگودرز، از تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت فصل بارش‌ها و جلوگیری از بروز مشکل در تأمین مایحتاج ضروری ساکنان مناطق صعب‌العبور این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به گستردگی مناطق کوهستانی و صعب‌العبور الیگودرز اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی شهرستان و احتمال دشواری تردد در فصل بارش‌ها، ذخیره‌سازی آرد و سوخت در مناطق مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار الیگودرز همچنین از تأمین سوخت مورد نیاز مدارس و خانه‌های بهداشت خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات با هدف تداوم فعالیت مراکز خدماتی و تأمین نیاز‌های ضروری مردم در روز‌های سرد و شرایط نامساعد جوی انجام می‌شود.

اداوی با اشاره به آمادگی مجموعه راهداری برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو افزود: ۹ اکیپ راهداری پیش از آغاز فصل بارش‌ها در شهرستان مستقر شده‌اند تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، برای بازگشایی محور‌ها و تسهیل تردد در مسیر‌های ارتباطی اقدام کنند.

این اقدامات در راستای کاهش مشکلات احتمالی ناشی از بارش‌ها و ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای خدمات‌رسانی به ساکنان مناطق دورافتاده و صعب‌العبور الیگودرز انجام شده است.

برچسب ها: آرد و نان ، لرستان
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