باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خادمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: چگنی به‌عنوان نخستین منطقه کشت برنج در استان لرستان، از جایگاه ویژه‌ای در تولید این محصول راهبردی برخوردار است و شالیزارهای آن هر ساله سهم مهمی در تأمین برنج مورد نیاز مردم استان ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۲ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است، افزود: با توجه به سطح زیر کشت و ظرفیت تولید شالیزارهای منطقه، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار تن برنج از اراضی واقع در اطراف رودخانه‌های شهرستان چگنی برداشت شود.

برنج دم‌سیاه؛ از مرغوب‌ترین ارقام تولیدی چگنی

مدیر جهاد کشاورزی چگنی با اشاره به کیفیت برنج تولیدی این منطقه، رقم دم‌سیاه را از مرغوب‌ترین ارقام برنج کشت‌شده در شالیزارهای شهرستان عنوان کرد و گفت: کیفیت محصول تولیدی، ظرفیت‌های طبیعی منطقه و تجربه کشاورزان در کشت برنج، از جمله عواملی است که می‌تواند در تقویت جایگاه برنج چگنی در بازار مصرف مؤثر باشد.

کشت برنج در حاشیه رودخانه‌های شهرستان، علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران بخش کشاورزی، بخشی از ظرفیت اقتصادی و تولیدی منطقه را نیز شکل می‌دهد؛ ظرفیتی که با حمایت از کشاورزان، بهبود روش‌های تولید و مدیریت منابع آب می‌توان زمینه پایداری و افزایش بهره‌وری آن را فراهم کرد.

سهم چگنی در تأمین نیاز برنج استان

خادمی با تأکید بر اهمیت تولید برنج در چگنی، ظرفیت این شهرستان را در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استان قابل توجه دانست. بر اساس اعلام مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، تولید برنج در این منطقه در تأمین نیاز بیش از ۳۰۰ هزار نفر در استان نقش دارد؛ موضوعی که اهمیت حفظ و تقویت شالیزارها و حمایت از تولیدکنندگان محلی را دوچندان می‌کند.

تولید برنج در چگنی، افزون بر نقش آن در تأمین بخشی از نیاز غذایی خانوارها، فرصتی برای تقویت اقتصاد کشاورزی، حمایت از معیشت شالیکاران و توسعه ظرفیت‌های تولیدی شهرستان به شمار می‌رود.

ضرورت حمایت از شالیکاران و حفظ ظرفیت‌های تولید

با توجه به سطح زیر کشت و پیش‌بینی برداشت بیش از ۵ هزار تن برنج، توجه به نیازهای کشاورزان، مدیریت مصرف آب، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و فراهم کردن زمینه مناسب برای برداشت و عرضه محصول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید برنج در این شهرستان کمک کند.

چگنی با برخورداری از شالیزارهای گسترده در حاشیه رودخانه‌ها و سابقه کشت برنج در استان، ظرفیت قابل توجهی برای تقویت تولید محصولات کشاورزی دارد؛ ظرفیتی که حمایت هدفمند از کشاورزان و برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری آن می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی استان لرستان کمک کند.