جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۴۵ تن انواع نهاده‌های دامی و خوراکی قاچاق از یک انبار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم در معیت عوامل اداره جهادکشاورزی قم حین گشت زنی در سطح شهر، به یک انبار مشکوک و جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در بازرسی به عمل آمده از انبار مذکور، ۳۵ تن ذرت و ۱۰ تن سویا دامی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف که در ادامه یک نفر متهم به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده در این رابطه تشکیل شد.

 نصیری اضافه کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی تقریبی محموله مکشوفه، ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: نهاده های دامی ، نیروی انتظامی قم
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