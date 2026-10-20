باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم در معیت عوامل اداره جهادکشاورزی قم حین گشت زنی در سطح شهر، به یک انبار مشکوک و جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در بازرسی به عمل آمده از انبار مذکور، ۳۵ تن ذرت و ۱۰ تن سویا دامی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف که در ادامه یک نفر متهم به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده در این رابطه تشکیل شد.

نصیری اضافه کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی تقریبی محموله مکشوفه، ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع:پلیس قم