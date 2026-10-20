معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تولید ۵ هزار و ۹۵۵ تن تخم‌مرغ خوراکی در واحد‌های صنعتی استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالامیر نیرومندمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده، در سه ماهه نخست سال جاری یک واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه در هر دوره و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به چرخه تولید استان خوزستان اضافه شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این واحد در هر دوره تولید، بالغ بر ۱ هزار و ۳۲۰ تن تخم‌مرغ خوراکی تولید و به بازارهای مصرف عرضه کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: استان خوزستان در حال حاضر دارای ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت بالغ بر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه است و امید می‌رود با تأمین بخشی از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق سیستم بانکی، تعداد واحدهای فعال این بخش تا پایان سال افزایش یابد.

‌ نیرومند با قدردانی از تلاش و همراهی مرغداران، تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و تمامی فعالان صنعت طیور استان، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه تولیدات کشاورزی و دام و طیور و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌شود خوزستان در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه گوشت مرغ و تخم‌مرغ، تبدیل شود.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، تخم مرغ
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