رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در بازدید از دستاورد‌ها و بخشی از خطوط تولید پهپادی ارتش تاکید کرد: دشمن اگر دوباره حماقتی کند، با پاسخی سنگین‌تر و پشیمان کننده‌تر رو‌به‌رو خواهد شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر علی عبداللهی رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در بازدید از دستاورد‌ها و بخشی از خطوط تولید پهپادی ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهیدان عالیقدر ایران مقتدر گفت: آنچه بنده امروز در یکی از ده‌ها تولید پهپادی که با تلاش همرزمان عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدم، حاکی از آمادگی، انگیزه و ابتکارات نو و در واقع همان چیزی است که نیرو‌های مسلح ایران عزیز لازم دارد.

رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح باتقدیر از اقدامات جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی خطوط متنوع و متعدد تولید پهپادی ادامه داد: با استفاده از این تجهیزاتی که متخصصان ارتش، ساخته و ارتقا داده‌اند که در مقایسه با انواع گذشته خود پیشرفته‌تر و از قابلیت‌های جدیدتری برخوردار است و با بهره‌گیری از تجربه دو جنگ اخیر، به طور قطع در آینده پاسخ محکم‌تری به تجاوز دشمن خواهیم داد.

وی افزود: دشمنان ما از تجهیزات مدرن و جدیدی برخوردارند و ما باید در صورت نیاز، با روش‌های متفاوت و تجهیزات نامتقارن، پاسخ دشمن را بدهیم، کما اینکه این اتفاق در این دو جنگ اخیر اتفاق افتاد و در صورت هر گونه خطای دوباره دشمن، تاثیر تجهیزات گران قیمت و پیشرفته دشمن را باطیف گسترده‌ای از تجهیزات ارزان، اما موثر، خنثی خواهیم کرد و این برای دشمن آزاردهنده و نگران کننده و پرهزینه خواهد بود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی با تاکید بر موفقیت‍های پر شمار در حوزه خودکفایی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: این همان راهی است که رهبری شهید از ما خواسته‌اند، ایشان همواره حامی پیشرفت و ایران قوی بودند و بر این مهم تاکید می‌کردند.

وی تاکید کرد: پیام ما به دشمنان این است که مردم عزیز ایران و به تبع آن نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برابر مسیری که امام شهید و رهبر و فرمانده عزیز امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ الله) ترسیم کرده‎اند، به هر قدرتی و هر متجاوزی به خاک این کشور و ارزش‌های منبعث از انقلاب اسلامی، برخورد جدی و قاطع خواهند کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) خاطر نشان کرد: اراده مقاومت و ایستادگی در ملت ایران و در نیرو‌های مسلح ایران نه تنها ذره‌ای آسیب ندیده بلکه به دلیل جنایت‍های دشمن، قوی‌تر شده و ملت بزرگ ایران می‌دانند وعده الهی این است که اگر ثابت قدم و صبور باشیم خداوند پیروزی نهایی را عنایت خواهد کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: نیروهای مسلح ، ارتش
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