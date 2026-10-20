باشگاه خبرنگاران جوان - نژاد جهانی در جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان مریوان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این منطقه در حوزه اشتغال اظهار کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی و دامداری در منطقه سرشیو، گردشگری، کلاش‌بافی و صنایع‌دستی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه میان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی افزود: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، تسهیل روند بررسی درخواست‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، از الزامات حمایت مؤثر از طرح‌های اشتغال‌زایی است.

فرماندار مریوان همچنین حمایت از مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان و سربازان دارای مهارت را از زمینه‌های قابل توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و بر ضرورت پشتیبانی از این افراد از طریق تسهیلات اشتغال‌زایی تأکید کرد.

در این نشست، راهکار‌های تسریع در جذب اعتبارات، رفع موانع پرداخت تسهیلات و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تأکید شد.

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این جلسه، از مجموع ۷۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص‌یافته به کمیته امداد، ۵۹ میلیارد تومان جذب شده است.