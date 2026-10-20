نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد نیروهای پلیس بیشتری برای اعتراضات ۲۴ اکتبر مستقر خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد شمار نیروهای پلیس مستقر در اعتراضات روز ۲۴ اکتبر بیشتر از نیروهای به‌کارگرفته‌شده در تظاهرات ۱۷ اکتبر خواهد بود؛ تجمعاتی که به ناآرامی و غارت فروشگاه‌ها منجر شد.

لوکورنو در جلسه پرسش و پاسخ دولت در مجلس ملی فرانسه گفت: «اعتراضات بیشتری در پیش است. وزیر کشور پیش‌تر دستورهای لازم را به استانداری‌ها ابلاغ کرده است. شنبه آینده نیروهای قابل‌توجهی مستقر خواهند شد.»

او با اشاره به سطح بی‌سابقه خشونت، اظهار داشت که این اقدامات با استفاده از ابزارهای دیجیتال هماهنگ شده بود. نخست‌وزیر فرانسه همچنین تأکید کرد روش‌های به‌کاررفته با آنچه در اعتراضات گذشته دیده شده بود، تفاوت داشت و وعده داد حوادث آخر هفته گذشته، از جمله در قالب تحقیقات یک کمیته پارلمانی به‌ طور کامل بررسی شود.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه نیز در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس وعده داد شخصاً بر تدابیر امنیتی اعتراضات ۲۴ اکتبر نظارت کند. او گفت: «می‌توانید روی عزم و اراده من حساب کنید. مطمئن باشید که با قاطعیت بسیار عمل خواهم کرد.»

آخر هفته گذشته، تجمعات گسترده‌ای در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید برگزار شد. برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند، در حالی که وزارت کشور فرانسه این رقم را ۵۵۰ هزار نفر برآورد کرد.

در چندین شهر، اعتراضات به درگیری با پلیس کشیده شد. جرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد غارتگران در ۱۷ اکتبر حدود سه هزار فروشگاه را غارت کردند و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز بازداشت شدند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، پلیس فرانسه
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