رئیس مجلس در دیدار فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرد: ما حرف جدیدی نداریم و آمریکا جز با اجرای شروط هفتگانه ایران که در نیویورک ارائه شده نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در دیدار عاصم منیر که عصر سه‌شنبه برگزار شد، با اشاره به روابط برادرانه ایران و پاکستان از همراهی ملت و دولت پاکستان که در شرایط جنگ و مذاکره در کنار ایران بودند، تقدیر و تشکر کرد.

فیلد مارشال عاصم منیر هم در این دیدار ضمن اعلام سلام آقایان ایاز صادق، رئیس مجلس نمایندگان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر ادامه همکاری دو کشور تأکید کرد.

عاصم منیر در پاسخ به پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبادلات مرزی دو کشور گفت که مسائل مرزی موقتی و فنی بود و مرز دو کشور از امروز باز شده است.

در این دیدار همچنین قالیباف با اشاره به مذاکراتی که بین ایران و ایالات متحده در اسلام آباد انجام شد، گفت: من در آنجا به صراحت خطاب به معاون رئیس آمریکا گفتم که سابقه طولانی اقدامات منفی آمریکا بر علیه ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی ما را در وضعیت اوج بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا قرار داده است و اکنون هم با نقض تفاهم‎نامه اسلام‌آباد توسط دولت ترامپ، تهدید‌های مکرر وی بنای این بی‌اعتمادی بلندتر از قبل است.

قالیباف تأکید کرد که ما حرف جدیدی نداریم و آمریکا جز با اجرای شروط هفتگانه ایران که در نیویورک ارائه شده نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند.

قالیباف با بیان اینکه ما جنگ طلب نیستیم، اما برای دفاع از میهن و عزت ملی مان آمادگی کامل داریم، اظهار داشت: تهدید‌ها و تحرکات نظامی نمی‌تواند تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. این آمریکا بود که با محاسبات غلط و جنگ علیه ایران، وارد باتلاق شد و اکنون هم آنها هستند که باید اقدامات لازم برای خروج را انجام دهند.

منبع: مهر

برچسب ها: محمد باقر قالیباف ، پاکستان
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