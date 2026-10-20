دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار فرمانده ارتش پاکستان گفت: همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند و حتی ذره‌ای از آن از کشور خارج نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی سه شنبه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۵) در دیدار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر اینکه همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند، گفت: حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این مواد سرمایه بزرگ و ثروت ملی ایرانیان برای استفاده در داخل کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی آمریکا صورت نگیرد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و شروع این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.

وی همچنین بر برادری ملت‌های ایران و پاکستان تاکید کرد.

در ادامه عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر بازگشایی مرز بین ایران و پاکستان اظهار داشت: به صراحت اعلام می‌کنیم که مشکل مرز‌های ایران و پاکستان برطرف شده و از امروز صبح مرز بازگشایی شده است.

وی با اشاره به دفاع و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، بر همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور و بدون حضور بیگانگان تاکید کرد.

برچسب ها: محسن رضایی ، برنامه هسته ای ، اورانیوم
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