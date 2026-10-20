روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف با اصابت با یک مین دریایی در جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار آتش سوزی گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت: این سوپر نفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام، تمامی سامانه‌های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدار‌های نیروی دریایی سپاه در تلاش بود از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شود که با اصابت به مین دریایی منفجر شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: مالکان و خدمه شناور‌ها در خلیج فارس و دریای عمان در قبال عبور از مسیر‌های غیر مجاز مسئول بوده و هرگونه تحرکی که امنیت این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.