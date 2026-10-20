باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام؛ سید امیرحسین مدنی با اشاره به اجرای طرح‌های آب‌رسانی در زمینه آب شرب بهداشتی در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور با هدف کاهش تنش‌های آبی و مدیریت پایدار منابع گفت: ۸،۲۶۲ طرح آب‌رسانی با اعتباری بالغ بر ۶،۳۵۴ میلیارد ریال شامل ۶۲۰ کیلومتر لوله‌گذاری و احداث ۵۲۰ مخزن آب از ابتدای تشکیل این بنیاد تاکنون به سرانجام رسیده که باعث بهره‌مندی ۶۲۰ هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی شده است.

وی افزود: بر اساس جدول عملکرد آب‌رسانی در حوزه کشاورزی، در مجموع تعداد ۲۲ هزار و ۵۴۰ طرح در چهار رسته «سامانه آبیاری تحت فشار»، «کانال‌کشی»، «لایروبی قنوات» و «نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی» اجرا شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: مجموع تسهیلات پرداخت‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۱۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بوده و عملکرد این رسته‌ها متناسب با واحد سنجش، در مجموع ۲ هزار و ۹۶۵ واحد گزارش شده است.

مدنی در تشریح عملکرد رسته سامانه آبیاری تحت فشار اظهار کرد: در رسته سامانه آبیاری تحت فشار که واحد سنجش آن «کیلومتر لوله‌گذاری» است، تعداد ۱۰ هزار و ۷۷۷ طرح با پرداخت ۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد ثبت شده در این دوره ۱،۶۹۵ کیلومتر لوله‌گذاری بوده است.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در رسته کانال‌کشی بیان کرد: در رسته کانال‌کشی با واحد سنجش «کیلومتر کانال‌کشی»، تعداد ۵ هزار و ۹۰۳ طرح با پرداخت ۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد این بخش ۸۶۲ کیلومتر کانال‌کشی بوده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به عملکرد رسته لایروبی قنوات گفت: در رسته لایروبی قنوات که واحد سنجش آن «کیلومتر لایروبی» است، در بازه زمانی مورد اشاره تعداد ۴۷۸ طرح با پرداخت ۲۸۸ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد این رسته ۷۸ کیلومتر بوده است.

سید امیرحسین مدنی درباره رسته نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی نیز کشاورزی عنوان کرد: در رسته نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با واحد سنجش «هکتار تسطیح»، تعداد ۵ هزار و ۴۸۲ طرح با پرداخت ۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد ثبت‌شده ۳۲۵ هکتار بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، بررسی عملکرد دوره مذکور در اجرای طرح‌های آب‌رسانی در حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که از نظر تعداد طرح‌های اجراشده و میزان تسهیلات پرداختی، سامانه‌های آبیاری تحت فشار بیشترین سهم را در میان چهار رسته داشته‌اند و پس از آن به‌ترتیب نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، کانال‌کشی و لایروبی قنوات قرار دارند.