سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: ثبت سفارش واردات خودروی سواری در رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف است و امکان ثبت سفارش جدید در این چارچوب وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، اظهار کرد: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده است، ثبت سفارش واردات خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد.

وی افزود: نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران که مبنای انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها قرار گرفته، مربوط به دوره پیش از توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است و ناظر بر شرایط فعلی نیست.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به توقف این رویه، امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در حال حاضر وجود ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

برچسب ها: وزارت صمت ، واردات خودرو‌
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