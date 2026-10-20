باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی عبدالعلی‌زاده در هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور اظهار کرد: می‌توان درباره دریایی به وسعت خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و در نهایت سه‌چهارم کره زمین، مطالب بسیاری بیان کرد و از تاریخ، تلخی‌ها، شیرینی‌ها و چشم‌انداز آینده دریا سخن گفت، اما تلاش من این است که آینده را انتخاب کنم؛ زیرا صحبت از گذشته، زمانی که مسئولیتی بر عهده داریم، لزوماً به کار امروز نمی‌آید، در حالی که تمرکز بر آینده می‌تواند وحدت فکری ایجاد کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوره جنگ افزود: در گذشته شرایط دریایی خوبی داشتیم، اما امروز با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شده‌ایم که اهمیت زیادی دارند. با این حال، این روزهای سخت را به فال نیک می‌گیریم؛ چراکه این شرایط می‌تواند نقطه عطفی برای ایران، نه‌فقط در حوزه دریا، بلکه در همه زمینه‌ها باشد.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده کشور تصریح کرد: باید برای آینده آماده باشیم و برنامه‌ریزی، تفکر و تلاش جمعی را در مسیری قرار دهیم که بتوانیم آینده بهتری برای ایران بسازیم. در این روزهای سخت، در حال تجربه آزمونی بزرگ هستیم و باید ببینیم چگونه توانسته‌ایم در برابر بزرگ‌ترین ارتش دنیا ایستادگی کنیم؛ هرچند از سال‌ها پیش به دنبال صلح بوده‌ایم و امروز نیز اگر برای صلح اقدام کنیم، زیانی متوجه کشور نخواهد شد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به همبستگی و پایداری مردم در جریان جنگ گفت: در یک سال و نیم گذشته که با جنگ درگیر بوده‌ایم، شاهد پایداری ملت و همبستگی باشکوه مردم ایران بوده‌ایم. پس از حوادث دی‌ماه، در اسفندماه نیز با شهادت رهبر و ادامه جنگ مواجه شدیم و مردم ۴۰ روز در برابر حملات شبانه‌روزی آمریکا ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: این ایستادگی حاصل همراهی مردم بود؛ مردمی که گلایه‌های گذشته را کنار گذاشتند و وقتی دیدند خانه و کشورشان در معرض خطر قرار گرفته است، شرایط را تحمل کردند. این همبستگی در سطح جهان نیز دیده شد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این سرمایه اجتماعی برای بازسازی کشور اظهار کرد: لازمه این همبستگی آن است که پس از پایان جنگ، حکومت، دولت و ملت موتور سازندگی کشور را روشن کنند و برای ساختن آینده‌ای بهتر به میدان بیایند. در این مسیر باید مردم پیشگام باشند و سهم دولت در امور مختلف کاهش یابد و سهم مردم افزایش پیدا کند.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با اشاره به راهبرد دولت در این حوزه گفت: توسعه دریامحور به ما آموخته است که توسعه بدون حضور مردم اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل، راهبرد کلانی را در شورای توسعه دریامحور مطرح کردیم و بر این اصل تأکید داشتیم که دولت سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد و مردم توسعه‌آفرینی کنند؛ رویکردی که از نخستین مصوبات این شورا بود.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به ضرورت رسیدگی به خسارت‌های واردشده به بخش دریایی کشور اظهار کرد: باید پیگیری خسارت‌های واردشده را در دستور کار قرار دهیم و به‌طور جدی وارد حوزه صنعت ساخت شناور شویم. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند و از پیشنهادهای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این صنعت استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت تأکید کرد و گفت: باید به سمت تقویت کریدورها حرکت کنیم و مسیرهایی را فعال سازیم که هم امکان عبور بار ترانزیتی را فراهم کنند و هم در توزیع بارهای داخلی نقش داشته باشند. تحقق این هدف مستلزم تجهیز و تقویت کریدورهای کشور است.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور همچنین بر ضرورت آغاز هم‌زمان بازسازی و توسعه ناوگان دریایی تأکید کرد و افزود: باید هم‌زمان با بازسازی، ساخت ناوگان در داخل کشور را آغاز کنیم و در صورتی که تولید داخلی نتواند نیازهای کشور را تأمین کند، به سمت خرید شناور از خارج برویم.

رئیس ستاد توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و حرکت به سمت سازندگی کشور گفت: باید با کنار گذاشتن گلایه‌های گذشته و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، برای ساخت آینده‌ای بهتر برنامه‌ریزی کنیم.

عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد توسعه دریامحور و نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی توسعه دریامحور، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران در حوزه دریا اظهار کرد: ایران وارث تمدنی بزرگ در عرصه دریاست و باید با شناخت این ظرفیت‌ها، برای آینده کشور برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور افزود: این روزها در حال گذراندن آزمونی مهم هستیم و باید با حفظ همبستگی و همکاری، از این شرایط عبور کنیم. لازم است گلایه‌های گذشته را کنار بگذاریم و با تلاش جمعی، زمینه‌ساز آغاز دوباره روند سازندگی و توسعه کشور شویم.

رئیس ستاد توسعه دریامحور با تأکید بر اهمیت تقویت توانمندی‌های داخلی در حوزه دریایی تصریح کرد: باید ظرفیت‌های کشور را به‌گونه‌ای آماده کنیم که در آینده بتوانیم نیازهای خود را با اتکا به توان داخلی تأمین کنیم و برای توسعه فعالیت‌های دریایی و کشتی‌سازی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشیم.

عبدالعلی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که مسیر رشد و توسعه دریامحور با مشارکت و همکاری بخش خصوصی دنبال شود.