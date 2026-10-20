 حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۲.۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافت

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حجم آب دریاچه ارومیه در ۲۶ مهرماه سال جاری به حدود ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، اظهار کرد: تراز سطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۶ مهرماه به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتی‌متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد رسید؛ در حالی که حجم آب دریاچه در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: وسعت دریاچه ارومیه نیز در این تاریخ به حدود یک‌هزار و ۹۷۱ کیلومترمربع رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش یک‌هزار و ۵۱۱ کیلومترمربعی را نشان می‌دهد.

جباری با اشاره به بهبود شاخص‌های آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته تصریح کرد: تداوم این روند و تثبیت شرایط زیست‌محیطی دریاچه، مستلزم تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز و استمرار اقدامات حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تأکید کرد: بهبود وضعیت آبی دریاچه باید با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول همراه باشد تا زمینه حفظ کارکردهای اکولوژیک این پهنه ارزشمند طبیعی فراهم شود.

برچسب ها: احیاء دریاچه ارومیه ، افزایش سطح آب
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