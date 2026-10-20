مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان:

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان:

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم کریمی از برگزاری رأی‌گیری مرحله استانی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» از ۹ تا ۱۱ آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این مرحله، جوانان برتر هر استان با مشارکت مردمی انتخاب و تجلیل خواهند شد و نفرات نخست چهار بخش رویداد به مرحله ملی راه خواهند یافت.

کریمی با تشریح جزئیات برگزاری مرحله استانی این رویداد اظهار کرد: رویداد جوان سال با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از جوانان توانمند، خلاق و اثرگذار کشور طراحی شده و تلاش دارد با ایجاد بستری برای مشارکت مردمی، زمینه دیده‌شدن استعداد‌ها و دستاورد‌های جوانان در نقاط مختلف کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به پایان مرحله شهرستانی و راه‌یابی ۹۰۰ نفر به مرحله استانی افزود: رأی‌گیری این مرحله نیز به صورت آنلاین از طریق سامانه جوان پلاس به نشانی javanplus.ir برگزار می‌شود و مردم سراسر کشور می‌توانند با مشارکت در این فرآیند، در انتخاب جوانان سال استان خود نقش‌آفرینی نمایند.

دبیر رویداد جوان سال ۱۴۰۴ با تشریح نحوه انتخاب برگزیدگان استانی گفت: این رویداد در چهار بخش «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، «فرهنگی و هنری»، «اجتماعی و خیریه» و «ورزش و سلامت» برگزار می‌شود که در هر بخش، سه نفر به‌عنوان برگزیده انتخاب و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، در مجموع ۱۲ جوان از هر استان عنوان برگزیده استانی را کسب خواهند کرد.

وی افزود: از میان منتخبین هر بخش، نفر نخست به مرحله ملی راه پیدا می‌کند و بر این اساس، چهار جوان از هر استان برای رقابت در مرحله نهایی رویداد جوان سال معرفی خواهند شد.

کریمی خاطرنشان کرد: این شیوه انتخاب، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه تقدیر از جوانان موفق در سطح استان‌ها، فرصتی برای معرفی استعداد‌های شاخص و توانمندی‌های نسل جوان در سطح ملی خواهد بود.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در این رویداد تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم جوان سال ۱۴۰۴، نقش مستقیم مردم در فرآیند شناسایی و انتخاب برگزیدگان است. معتقدیم حضور مردم در چنین رویداد‌هایی می‌تواند ضمن افزایش شناخت جامعه از ظرفیت‌های نسل جوان، موجب تقویت انگیزه و اعتمادبه‌نفس جوانانی شود که در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در سراسر کشور جوانان مستعد و توانمندی حضور دارند که با وجود فعالیت‌های مؤثر و دستاورد‌های قابل توجه، ممکن است فرصت کافی برای معرفی توانایی‌های خود نداشته باشند که در این راستا رویداد جوان سال تلاش می‌کند با ایجاد فرصت برابر برای حضور جوانان از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف و حتی روستاها، زمینه معرفی این ظرفیت‌ها را در سطح گسترده‌تری فراهم گردد.

کریمی با بیان اینکه توجه به توانمندی‌های نسل جوان باید فراتر از برگزاری یک رویداد باشد، اظهار کرد: شناسایی جوانان موفق می‌تواند نقطه آغازی برای ارتباط بیشتر آنان با مجموعه‌های اجرایی، اجتماعی و تخصصی باشد. همچنین معرفی این افراد به جامعه، زمینه آشنایی سایر جوانان با تجربه‌های موفق و مسیر‌های متفاوت پیشرفت را فراهم خواهد کرد.

دبیر رویداد جوان سال ۱۴۰۴ همچنین بر اهمیت حمایت اجتماعی از استعداد‌های جوان تأکید کرد و گفت: جوانان کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و کارآفرینی ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و توجه به فعالیت‌ها و دستاورد‌های آنان می‌تواند به گسترش روحیه امید، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در رأی‌گیری مرحله استانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، شاهد معرفی شایسته جوانانی باشیم که با تلاش، پشتکار و نوآوری توانسته‌اند در حوزه فعالیت خود اثرگذار باشند. حمایت از این جوانان، در حقیقت حمایت از ظرفیت‌های انسانی و آینده کشور است.

گفتنی است، رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» با حمایت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در روز‌های ۹ تا ۱۱ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه جوان پلاس به نشانی javanplus.ir در رأی‌گیری مرحله استانی مشارکت کنند.