باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد- در آیین کلنگ‌زنی ساختمان جدید دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دکتر آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های فنی در شهرستان، بر نقش کلیدی این سازمان در توسعه شهری تأکید کرد.

دکتر آرامون با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک میان اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، از اقدامات در دست اجرایی برای بهبود فضای کاری مهندسان خبر داد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود، بر پیگیری موضوع طرح تفصیلی سلماس و تأمین زمین مناسب برای فعالیت‌های مهندسی تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین در یک گام مهم، از برنامه‌ریزی برای احداث یک مجتمع جامع شامل فضاهای رفاهی، اداری و ورزشی در سلماس خبر داد که می‌تواند تحولی در خدمات‌رسانی به جامعه مهندسی و شهروندان این منطقه ایجاد کند.

در این مراسم که با حضور فرماندار سلماس، امام جمعه و سایر مسئولان برگزار شد، کلنگ احداث دفتر جدید نظام مهندسی به زمین زده شد. این پروژه با هدف ارتقای سطح خدمات فنی و مهندسی در سطح شهرستان اجرا می‌شود.